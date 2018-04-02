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сегодня, 15:03

Липчанина будут судить за распространение в соцсети видероликов с детским порно

3 853
#суд
Липчанина будут судить за распространение в соцсети видероликов с детским порно

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Следствием установлено, что в феврале - марте 2016 года обвиняемый скачал с интернет-ресурсов более 30 порнографических файлов с изображением несовершеннолетних. С целью их распространения он поместил запрещенный видеоконтент в облачное хранилище, а ссылками на него поделился с пользователями одной из социальных сетей, предоставив, таким образом, им доступ к видеороликам с участием детей.

Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками Управления «К» МВД России.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал, активно способствовал его раскрытию, а также ходатайствовал об особом порядке рассмотрения уголовного дела судом.  В настоящее время следствием собрана необходимая доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Санкция данной статьи УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
3 853
#суд

Комментарии (3)

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WikiLeaks

33 минуты назад
в начале 2000-х был популярен файлообменник FlylinkDC++ вот там как раз и полно было всякой педофилии ,так как люди сами толком еще не знали что разшаривали и давали доступ к каким файлам ! и были те кто специально детское порно распространял как мне кажется а может и нет! скачиваешь какойто фильм с названием новинки а при открытии этого файла волосы дыбом становились
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гость

52 минуты назад
кастрировать гадюку
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BLOOD_JO

сегодня, 15:42
Я сколько смотрел порнушку, но с детьми ни разу не видел. Да и нахрена мне.
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