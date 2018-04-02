Липчанина будут судить за распространение в соцсети видероликов с детским порно

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Следствием установлено, что в феврале - марте 2016 года обвиняемый скачал с интернет-ресурсов более 30 порнографических файлов с изображением несовершеннолетних. С целью их распространения он поместил запрещенный видеоконтент в облачное хранилище, а ссылками на него поделился с пользователями одной из социальных сетей, предоставив, таким образом, им доступ к видеороликам с участием детей.



Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками Управления «К» МВД России.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал, активно способствовал его раскрытию, а также ходатайствовал об особом порядке рассмотрения уголовного дела судом. В настоящее время следствием собрана необходимая доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Санкция данной статьи УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

