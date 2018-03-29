Общество

сегодня, 15:12

Потерянная бандероль вынудила липчанина обратиться к психиатру

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#почта #суд #иск
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Потерянная бандероль вынудила липчанина обратиться к психиатру

И заявить иск на 30 000 рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрел протест заключенного одной из местных колоний. Сиделец судится из-за потерянной бандероли. Мужчина попросил суд взыскать с «Почты России» 30 000 рублей. Но суд первой инстанции определил, что нанесенный моральный вред можно загладить 300 рублями.

Как указано в материалах суда, в конце декабря 2016 года из колонии №6 поступила бандероль. Посылка предназначалась Мещанскому районному суду Москвы, но до адресата так и не дошла. Документов в подтверждение тому, что бандероль добралась до суда московская «Почта России» представить не смогла. В связи с этим отправление признали утраченным. За такую оплошность почта добровольно возместила заключенному 111 рублей.

Отправитель с таким разрешением вопроса не согласился и отправил иск в суд. В нём он просил взыскать с «Почты России» как материальный ущерб в 600 рублей, так и моральный вред, оцененный в 30 000 рублей. Истец в доказательство своей позиции приложил сведения из колонии, где указано, что он «обращался к врачу-психиатру с жалобами на нарушение психоэмоционального состояния в связи с утратой почтового отправления».

Несмотря на такие доводы, коллегия не нашла оснований для пересмотра размера возмещения морального вреда. Решение первой инстанции оставили без изменения.
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#почта #суд #иск
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Комментарии (2)

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ну и просклоняли

22 минуты назад
не 300 рублями, а 300 ( тремястами ) чего?---рублЕЙ !
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Нонка

55 минут назад
Сидельца угомонить невозможно если конечно денег ему то тогда Сиделец отожмет где надо и где не надо сортировать не станет во аферюга во вертопрах-денег
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