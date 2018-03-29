Потерянная бандероль вынудила липчанина обратиться к психиатру

И заявить иск на 30 000 рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрел протест заключенного одной из местных колоний. Сиделец судится из-за потерянной бандероли. Мужчина попросил суд взыскать с «Почты России» 30 000 рублей. Но суд первой инстанции определил, что нанесенный моральный вред можно загладить 300 рублями.



Как указано в материалах суда, в конце декабря 2016 года из колонии №6 поступила бандероль. Посылка предназначалась Мещанскому районному суду Москвы, но до адресата так и не дошла. Документов в подтверждение тому, что бандероль добралась до суда московская «Почта России» представить не смогла. В связи с этим отправление признали утраченным. За такую оплошность почта добровольно возместила заключенному 111 рублей.



Отправитель с таким разрешением вопроса не согласился и отправил иск в суд. В нём он просил взыскать с «Почты России» как материальный ущерб в 600 рублей, так и моральный вред, оцененный в 30 000 рублей. Истец в доказательство своей позиции приложил сведения из колонии, где указано, что он «обращался к врачу-психиатру с жалобами на нарушение психоэмоционального состояния в связи с утратой почтового отправления».



Несмотря на такие доводы, коллегия не нашла оснований для пересмотра размера возмещения морального вреда. Решение первой инстанции оставили без изменения.