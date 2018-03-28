Общество

57 минут назад

«Лёд-то на полбура, но рыбы нет»

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#рыбалка #лёд
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«Лёд-то на полбура, но рыбы нет»

Несмотря на предупреждения об опасности выхода не лёд, в пойме реки Воронеж даже во второй половине дня – немало рыбаков.

Уже который день липецкие спасатели распространяют предупреждение об опасности выхода на лёд в связи с оттепелью. Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области даже сами выходят на лёд, и раздаю памятки рыбакам.

Но, как убедились журналисты GOROD48, многих рыбаков это не останавливает. Они продолжают ходить на рыбалку, к примеру, на «липецкое озеро». Так называют затон в районе спасательной станции и пляжа Левобережья.

- Лёд пока нормальный, да вот рыба ни черта не ловится, - сетует рыбак-зимник Николай Семенович Поликарпов. – Ни с утра не брала, ни после обеда. Наверное, перепады давления.

По словам Николая Семеновича, на днях с самого утра по льду ходили спасатели и предупреждали рыбаков об опасности выхода лёд.

- Но пока бояться нечего, лёд толстый. Да я на всякий случай всегда ближе к весне в кармане плаща ношу моток веревки, если что, пригодится, брошу, может, вытащат те, кто рядом. Но сейчас пока рано ее брать с собой.

На плохой клёв сетует и коллега по зимнему увлечению Николая Семеновича, Василий. Он подбадривает журналистов с осторожностью ступающих меж лунок:

- Не бойтесь! Лёд ого-го, на полбура!

Впрочем, сами рыбаки признают, если сейчас пока еще вполне безопасно рыбачить со льда, то через пару недель, если весна начнет дружно наступать, будет и в самом деле небезопасно и лучше поберечься.

- Но вы же знаете, какой народ рыбаки, особенно зимние. Азарт! Будут люди гибнуть, а все равно в это же место придут, и станут ловить, хоть на сантиметровом льду. Нельзя так, но, что поделаешь – охота пуще неволи! - говорит Николай Семенович Поликарпов, сматывая удочки и собираясь домой по причине отсутствия клёва.

 

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#рыбалка #лёд
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Комментарии (4)

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гость

20 минут назад
Для Махх. Время ,проведённое на охоте-рыбалке, не идёт в жизненный зачет. Это - БОНУС !!!!
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Сонный пожарник

28 минут назад
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости
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Махх

45 минут назад
Хотя может и я и не прав...Просто дома бухать не так прикольно, на свежем воздухе ясное дело лучше! Но рисковать жизнью из-за пары тощих рыбешек- это же премия Дарвина!
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Махх

51 минуту назад
Просто дебилы... Неужели 2 карася стоят ваших жизней?!
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