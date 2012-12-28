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сегодня, 09:42

В Ельце из горящего дома эвакуировали двух человек

А в Липецком районе горел экскаватор.

15 апреля около двух часов дня в Ельце горел жилой дом по улице Интернациональной. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены сгораемые конструкции чердачного помещения на площади 3 квадратных метра, ворота, сгораемые конструкции и имущество в гараже на площади 6 квадратных метров. Из горящего дома эвакуированы 2 человека.

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15 апреля в 00:34 в селе Боринское Липецкого района горел жилой дом по улице Докучаева. При пожаре пострадал 47-летний мужчина.

В Тербунах вчера вспыхнул пожар в доме по улице Красная Заря. Огнём были уничтожены стиральная машина и внутренняя отделка на площади 4 квадратных метра.

Ещё один дом горел в селе Талицкий Чамлык Добринского района по улице Мира. Огнём были повреждены внутренняя отделка и кровля на площади 23 квадратных метра.

В селе Хущёвка Липецкого района на улице Прогонной горел экскаватор «Doosan D225LCA». Огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты моторного отсека и кабины экскаватора на площади 5 квадратных метров.

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