Бизнес

сегодня, 12:09

Чистая прибыль АО «ЛИМАК» снизилась за год на 18,8%

1 429
#ЛИМАК
Чистая прибыль АО «ЛИМАК» снизилась за год на 18,8%

318 млн. 644 тыс. рублей составила чистая прибыль АО «ЛИМАК» в 2017 году – по сравнению с 2016-м она снизилась на 18,8%, сообщается в годовом и бухгалтерском отчетах на официальном сервере раскрытия информации.

Снижение отмечалось и по другим показателям. Так, выручка уменьшилась на 693,5 млн. рублей – до 5 млрд. 990,99 млн. рублей, прибыль от продаж – с 575,7 млн. в 2016-м до 469,9 млн. – в 2017-м. Выручка от реализации продукции составила 5 млрд. 970,4 млн. рублей, годом ранее – 6 млрд. 617,8 млн. Всего филиалами было выработано продукции на 7 млрд. 694 млн. рублей: 46 047 тонн макаронных изделий (90,4% от 2016 года), 65 043 тонны хлеба и хлебобулочных изделий (-2,9%). Выпуск кондитерских изделий снизился с 5 315 тонн до 4 119 тонн, кукурузных палочек – с 262 тонны до 241 тонны. Однако выросло производство муки – оно составило (за исключением внутрисистемного потребления) 91 334 тонны, что превышает показатели годом ранее на 18,6%.

Вместе с тем, наличие собственных оборотных средств компании выросло с 900,4 млн. рублей до 1 млрд. 322,9 млн. Коэффициент текущей ликвидности составляет 3,22, коэффициент быстрой ликвидности – 1,62.

1 429
#ЛИМАК

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

!

сегодня, 12:48
Скорее всего, скоро ЛИМАК закроют, там мАсколи правят, Будут банкротиться !
ответить

Еще в рубрике

ОАО «Золотой колос» уменьшило чистый убыток почти на 4 млн. рублей
2
ОАО «Золотой колос» уменьшило чистый убыток почти на 4 млн. рублей

вчера, 13:50

Бизнес
Что изменится в Липецке после выборов
Что изменится в Липецке после выборов

26.03.2018 08:00

Бизнес
СТО МИЛЛИОНОВ ЛИТРОВ МОЛОКА!
СТО МИЛЛИОНОВ ЛИТРОВ МОЛОКА!

26.03.2018 08:00

Бизнес
«Дом.ru Бизнес» расширяет сферу влияния в 36 городах России
#бизнесс
«Дом.ru Бизнес» расширяет сферу влияния в 36 городах России

23.03.2018 12:47

Бизнес
Новые тарифы «ВСЁмоё!» с возможностью менять минуты и смс на гигабайты и наоборот
Новые тарифы «ВСЁмоё!» с возможностью менять минуты и смс на гигабайты и наоборот

22.03.2018 12:15

Бизнес
Липецкая область – в числе крупнейших рынков агрострахования в России
#сельское хозяйство
1
Липецкая область – в числе крупнейших рынков агрострахования в России

22.03.2018 10:03

Бизнес