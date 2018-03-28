Чистая прибыль АО «ЛИМАК» снизилась за год на 18,8%

318 млн. 644 тыс. рублей составила чистая прибыль АО «ЛИМАК» в 2017 году – по сравнению с 2016-м она снизилась на 18,8%, сообщается в годовом и бухгалтерском отчетах на официальном сервере раскрытия информации.

Снижение отмечалось и по другим показателям. Так, выручка уменьшилась на 693,5 млн. рублей – до 5 млрд. 990,99 млн. рублей, прибыль от продаж – с 575,7 млн. в 2016-м до 469,9 млн. – в 2017-м. Выручка от реализации продукции составила 5 млрд. 970,4 млн. рублей, годом ранее – 6 млрд. 617,8 млн. Всего филиалами было выработано продукции на 7 млрд. 694 млн. рублей: 46 047 тонн макаронных изделий (90,4% от 2016 года), 65 043 тонны хлеба и хлебобулочных изделий (-2,9%). Выпуск кондитерских изделий снизился с 5 315 тонн до 4 119 тонн, кукурузных палочек – с 262 тонны до 241 тонны. Однако выросло производство муки – оно составило (за исключением внутрисистемного потребления) 91 334 тонны, что превышает показатели годом ранее на 18,6%.

Вместе с тем, наличие собственных оборотных средств компании выросло с 900,4 млн. рублей до 1 млрд. 322,9 млн. Коэффициент текущей ликвидности составляет 3,22, коэффициент быстрой ликвидности – 1,62.