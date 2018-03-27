Житель области из-за ревности забил приятеля трубой

Житель Задонского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как установлено материалами уголовного дела, в октябре 2017 года в селе Боровское в ходе совместного распития самогона подсудимый на почве ревности к своей сожительнице затеял ссору с собутыльником. Он нанес потерпевшему не менее пяти ударов металлической трубой по голове.

После избиения подсудимый уснул, а когда пришел в себя, осознал содеянное и попытался оказать помощь находящемуся без сознания приятелю. Однако тот уже погиб из-за серьезной черепно-мозговой травмы.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, действия подсудимого были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Оказалось, что убийца состоит на учёте у врача нарколога с синдромом зависимости от алкоголя II стадии. В связи с тем, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, суд расценил это обстоятельство как отягчающее его вину обстоятельство.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В пользу семьи погибшего взыскана компенсация морального вреда, причиненного гибелью близкого? сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.