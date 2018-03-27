В Липецке коммерсанты пикетируют здание горсовета

Предприниматели не хотят покидать насиженные места из-за того, что кому-то потребовалось благоустроить город.

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Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты приняли решение провести публичные слушания по изменениям Правил благоустройства города. Парламентарии решили, что они пройдут с 29 марта по 17 апреля.



Между тем у в хода в горсовет в одиночном пикете, сменяя друг друга, стояли представители малого бизнеса. Один их лозунг был ни о чем: «В богатой стране не может быть бедных людей» (странно, но Россия же существует!), второй был радикальным: «Чиновники! Довольно душить малый бизнес!» (молодой человек, как показалось GOROD48, прятался за плакатом).



- Вы пикет видели? - обратился к присутствующим на сессии чиновникам мэрии спикер Игорь Тиньков. - Предприниматели обеспокоены тем, что их киоски и ларьки могут быть снесены до истечения срока аренды - у некоторых этот срок заканчивается в 2030 году. Я не за то, чтобы все оставить так, как есть. Я за индивидуальный подход к решению проблемы. Надо и о людях подумать, и о рабочих местах, и об альтернативах. Чтобы мы не получили актов гражданского неповиновения.