Общество

сегодня, 10:47

В Липецке коммерсанты пикетируют здание горсовета

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#торговля #благоустройство
В Липецке коммерсанты пикетируют здание горсовета

Предприниматели не хотят покидать насиженные места из-за того, что кому-то потребовалось благоустроить город.

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Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты приняли решение провести публичные слушания по изменениям Правил благоустройства города. Парламентарии решили, что они пройдут с 29 марта по 17 апреля.

Между тем у в хода в горсовет в одиночном пикете, сменяя друг друга, стояли представители малого бизнеса. Один их лозунг был ни о чем: «В богатой стране не может быть бедных людей» (странно, но Россия же существует!), второй был радикальным: «Чиновники! Довольно душить малый бизнес!» (молодой человек, как показалось GOROD48, прятался за плакатом). 

- Вы пикет видели? - обратился к присутствующим на сессии чиновникам мэрии спикер Игорь Тиньков. - Предприниматели обеспокоены тем, что их киоски и ларьки могут быть снесены до истечения срока аренды - у некоторых этот срок заканчивается в 2030 году. Я не за то, чтобы все оставить так, как есть. Я за индивидуальный подход к решению проблемы. Надо и о людях подумать, и о рабочих местах, и об альтернативах. Чтобы мы не получили актов гражданского неповиновения.
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#торговля #благоустройство

Комментарии (7)

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Ваши деньги

12 минут назад
Юлька, идут куда надо))))
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Вопросик

40 минут назад
Юлька, Юлия Владимировна , вы , что ли ?
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Юлька

49 минут назад
Дворы благоустраивать на наши деньги за капремонт НАДО! Ужас, как после бомбежки! Заборы из досок перекареженных, детские площадки допотопные, земля вся изъезжена колесами машин. торцы домов исписаны каракулями...
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Вопросик

сегодня, 11:13
Пенс, так ещё и дерьмом торгуют , бизнесхмены загорелые !
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Пенс

сегодня, 11:10
Барыги теперь бизнесменами себя называют)))
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гость

сегодня, 11:04
Зачем в очередной раз благоустраивать то, что людям абсолютно не нужно?! Какая польза от этого?! Поставить стеклянные остановки как это было 10-15 лет назад, которые со временем пришли в негодность!!!!!!???? ПЛАНИРУЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ НАБИВАНИЕ КАРМАНОВ !!!!!! Вы лучше дворы и детские площадки , спортивные благоустройте, что б людям приятно было и они этим пользоваться будут.
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 10:55
ПОКА У ВЛАСТИ ИВАНОВ ТАКОЙ БЕСПРЕДЕЛ БУДЕТ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
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