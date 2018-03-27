Общество
сегодня, 10:31
В Липецкой области предостерегают от сбора первоцвета
Минприроды России утвержден Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
К краснокнижным первоцветам относятся:
1. Проломник Козо-Полянского;
2. Цикламен кавказский;
3. Первоцвет дарьяльский;
4. Первоцвет Юлии;
5. Первоцвет перистый;
6. Первоцвет почколистный;
7. Первоцвет сахалинский;
8. Первоцвет чукотский;
9. Срединская большая.
В соответствии с информационным сообщением Минприроды России такса за вред, причиненный одному экземпляру побега или розетке травянистого (цветкового) растения, занесенного в Красную книгу РФ, в том числе подснежника, составляет 300 рублей. Уничтожение мест произрастания травянистых (цветковых) растений, занесенных в Красную книгу, составляет 450 тыс. рублей за 1 га.
В Красную книгу Липецкой области включен ряд растений, цветение которых приходится на апрель – начало мая, это: Брандушка разноцветная, Гусиный лук зернистый, Рябчик русский, Рябчик шахматный, Рябчик шахматовидный, Тюльпан Биберштейна, Горицвет весенний, Прострел раскрытый.
Угрозу данным растениям представляют распашка территорий произрастания и сбор растений в букеты или для пересадки на приусадебные участки.
Минприроды России призывает граждан не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, находящиеся на грани исчезновения, проявлять сознательность и любовь к природе, сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.
1. Проломник Козо-Полянского;
2. Цикламен кавказский;
3. Первоцвет дарьяльский;
4. Первоцвет Юлии;
5. Первоцвет перистый;
6. Первоцвет почколистный;
7. Первоцвет сахалинский;
8. Первоцвет чукотский;
9. Срединская большая.
В соответствии с информационным сообщением Минприроды России такса за вред, причиненный одному экземпляру побега или розетке травянистого (цветкового) растения, занесенного в Красную книгу РФ, в том числе подснежника, составляет 300 рублей. Уничтожение мест произрастания травянистых (цветковых) растений, занесенных в Красную книгу, составляет 450 тыс. рублей за 1 га.
В Красную книгу Липецкой области включен ряд растений, цветение которых приходится на апрель – начало мая, это: Брандушка разноцветная, Гусиный лук зернистый, Рябчик русский, Рябчик шахматный, Рябчик шахматовидный, Тюльпан Биберштейна, Горицвет весенний, Прострел раскрытый.
Угрозу данным растениям представляют распашка территорий произрастания и сбор растений в букеты или для пересадки на приусадебные участки.
Минприроды России призывает граждан не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, находящиеся на грани исчезновения, проявлять сознательность и любовь к природе, сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.
м
Гость