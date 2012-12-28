Дым в районе 10 Шахты: пожара там нет

В МЧС сообщили: происходит контролируемое сжигание.

Очевидцы сообщают о поднимающемся столбе черного дыма в районе 10 Шахты. Но о пожаре речь не идет.«Там на данный момент происходит контролируемое сжигание», — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.Возможно, кто-то так наводит порядок на своем участке: при соблюдении требований пожарной безопасности использование открытого огня для сжигания разрешено до введения особого противопожарного режима.