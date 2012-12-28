В Липецком округе столкнулись два грузовика и «ГАЗель»: есть погибшие
Происшествия
В аварии на тамбовской трассе погибли 21-летний парень и неустановленный мужчина
Происшествия
Установлена личность погибшего на тамбовской трассе водителя
Происшествия
Полиция предостерегла липчан от участия в несанкционированных протестных акциях
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На улице Филипченко нашли труп
Происшествия
Водителя крана-манипулятора осудили за смерть женщины от удара током
Происшествия
Сегодня в Липецке: концерт в пустом зале, бесплатная помощь юриста и истории из борделя
Общество
Эхо скандала в Сибири: липчане не пускают ветеринаров вакцинировать скот
Общество
70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек
Происшествия
Читать все
Собутыльник убил 30-летнего липчанина за то, что тот в гостях обмочился во сне
Происшествия
27-летняя ельчанка обнаружила, что на неё оформили кредит в 600 000 рублей
Происшествия
На улице Филипченко нашли труп
Происшествия
В Липецке начался ремонт Петровского спуска
Общество
Психиатра обвиняют в служебном подлоге с выпиской сильнодействующего и психотропного препаратов
Происшествия
Вандалы повредили перила на улице Октябрьской
Происшествия
Гендиректора дорожной компании подозревают в крупном мошенничестве
Происшествия
Родители разбивших стёкла автобусов подростков согласились компенсировать ущерб
Происшествия
Спасательную операцию на тамбовской трассе сняли на видео
Происшествия
60-летие конвертерного цеха на НЛМК отметили юбилейной плавкой
НЛМК Live
Читать все
4

Психиатра обвиняют в служебном подлоге с выпиской сильнодействующего и психотропного препаратов

На врача пожаловался пациент, который узнал через «Госуслуги», что был на приёме и ему выписали сильные лекарства.

В Чаплыгинском округе возбуждено уголовное дело в отношении врача-психиатра — женщину подозревают в служебном подлоге (по части первой статьи 292 УК РФ).

По данным областной прокуратуры, на врача пожаловался пациент, которого два года назад поставили на учёт с диагнозом, связанным с употреблением алкоголя. Мужчина бросил пить, надеясь на снятие с учета, но в феврале этого года в его личный кабинет на портале «Госуслуги» неожиданно поступила информация о том, что психиатр-нарколог якобы его осмотрела и установила: ремиссии нет, а он выпивал в течение 10 дней. Но чаплыгинец не посещал больницу с апреля прошлого года!

По данным следствия, врач внесла в электронную медицинскую карту чаплыгинца ложные сведения и в тот же день выписала на его имя два рецепта на сильнодействующий и психотропный препараты, которые позволили пока неизвестному следствию человеку купить эти лекарства в местной аптеке.

Материалы прокурорской проверки поступили в Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области и было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следователем регионального СК России проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Устанавливается и личность человека, получившего рецептурные препараты от чужого имени.
Комментарии (4)

гостья
30 минут назад
Частенько вносят данные о якобы пройденной деспансеризации. Надо каждый год делать запрос через госуслуги. Правда на жалобу мне ответили, что это просто ошибка
Колян
49 минут назад
У них получка под 100 рублей а им всё мало.
Партработник
50 минут назад
Кроме криминала больше и писать не о чём.
........
сегодня, 13:40
Замучили врачей уже
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
