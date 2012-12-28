Психиатра обвиняют в служебном подлоге с выпиской сильнодействующего и психотропного препаратов

На врача пожаловался пациент, который узнал через «Госуслуги», что был на приёме и ему выписали сильные лекарства.

В Чаплыгинском округе возбуждено уголовное дело в отношении врача-психиатра — женщину подозревают в служебном подлоге (по части первой статьи 292 УК РФ).По данным областной прокуратуры, на врача пожаловался пациент, которого два года назад поставили на учёт с диагнозом, связанным с употреблением алкоголя. Мужчина бросил пить, надеясь на снятие с учета, но в феврале этого года в его личный кабинет на портале «Госуслуги» неожиданно поступила информация о том, что психиатр-нарколог якобы его осмотрела и установила: ремиссии нет, а он выпивал в течение 10 дней. Но чаплыгинец не посещал больницу с апреля прошлого года!По данным следствия, врач внесла в электронную медицинскую карту чаплыгинца ложные сведения и в тот же день выписала на его имя два рецепта на сильнодействующий и психотропный препараты, которые позволили пока неизвестному следствию человеку купить эти лекарства в местной аптеке.Материалы прокурорской проверки поступили в Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области и было возбуждено уголовное дело.«В настоящее время следователем регионального СК России проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.Устанавливается и личность человека, получившего рецептурные препараты от чужого имени.