30-летней матери сгоревших на улице Адмирала Макарова детей дали 1 год 8 месяцев условно
В Липецке задержали 16-летнего курьера мошенников: он участвовал в обмане двух пенсионерок
70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек
сегодня, 10:17
Мать десятерых детей Антонина Кунова отмечает 100-летний юбилей
А еще у Антонины Петровны 20 внуков и 23 правнука!
Со слов родных долгожительницы, вместе с подружками девушку направили рыть окопы в Рамонь Воронежской области, а в 1942 году — разбирать завалы на левом берегу Воронежа. Потом она приехала в Липецк на Сырский Рудник, где до конца войны она грузила руду в вагонетки.
После войны Антонина Петровна вышла замуж за фронтовика Сергея Кунова и родила десятерых детей. Сейчас у Антонины Коновой — 20 внуков и 23 правнука.
Напомним, по данным министерства социальной политики Липецкой области, в нашем регионе — 86 долгожителей, которым 100 и более лет.
