Мать десятерых детей Антонина Кунова отмечает 100-летний юбилей

Сегодня, 27 марта, свой 100-летний юбилей отмечает жительница села Ольховки Добринского округа Антонина Кунова. Антонина Кунова — труженица тыла. Когда началась война, ей было 15 лет.Со слов родных долгожительницы, вместе с подружками девушку направили рыть окопы в Рамонь Воронежской области, а в 1942 году — разбирать завалы на левом берегу Воронежа. Потом она приехала в Липецк на Сырский Рудник, где до конца войны она грузила руду в вагонетки.После войны Антонина Петровна вышла замуж за фронтовика Сергея Кунова и родила десятерых детей. Сейчас у Антонины Коновой — 20 внуков и 23 правнука.Напомним, по данным министерства социальной политики Липецкой области, в нашем регионе — 86 долгожителей, которым 100 и более лет.