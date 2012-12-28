В Сырском Руднике отключат холодную воду

28 марта «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы по устранению утечки на участке улицы Технической — без холодной воды останутся жители Сырского Рудника, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, переулка Узорного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.