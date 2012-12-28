Почему водители липецких «маршруток» сами себе враги?
Общество
По Нижнему парку гуляет лиса
Общество
На Крайней из-под асфальта бьют два фонтана: вода течет по улице 8 Марта до Горького
Общество
В Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевели гречка и чай
Экономика
Дым в районе 10 Шахты: пожара там нет
Общество
В Липецкой области до +13
Общество
Низководный мост подтопило в Измалковском округе
Происшествия
В Сырском Руднике отключат холодную воду
Общество
Статистика: в Липецкой области сократилось строительство, выросло сельхозпроизводство
Экономика
У усманца нашли немаркированных сигарет на два миллиона рублей
Происшествия
Общество
247
сегодня, 17:51
3

На Крайней из-под асфальта бьют два фонтана: вода течет по улице 8 Марта до Горького

Утечка будет включена в план ремонтных работ.

Сегодня напротив дома №4 по улице Крайней (в районе Советского суда) из-под асфальта забили два фонтана. Вода течет по улице 8 Марта и уже добралась до перекрестка с Горького.

«Заявка об утечке на сетях водоснабжения по данному адресу поступила в «РВК-Липецк» сегодня. Специалисты проведут обследование данного повреждения и включат его в план ремонтных работ. Восстановительные работы будут производиться с учётом текущих аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».

Осенью прошлого года в нескольких десятках метрах от этой утечки лопнул на водовод диаметром 150 миллиметров: тогда из-под асфальта, бордюров и канализационного люка между «Пятерочкой» и домом №17 по улице 8 Марта забили гейзеры, а на въезде на Крайнюю появились знаки дорожного ремонта.

Судя по всему, многострадальную Крайнюю опять раскопают. Хотя дорогу на этой улице только осенью отремонтировал субподрядчик компании «Инфинити Групп».

Но проблемы ЖКХ не единственные на улице — есть вопросы и к самому дорожному покрытию, которое в очередной раз в выбоинах.
Комментарии (3)

Саахов
11 минут назад
Не надо охаивать компанию «Инфинити Групп». Это единственная строительная контора, которая содержит дороги города в исключительном порядке. Дёшево, надёжно и ровно на полгода
Рвк-водолаз
35 минут назад
Ждите, она последняя в списке на ремонт
екатерина
сегодня, 18:19
На улице Бехтеева уже второй год бьет фонтан горячей воды с кипятком, и никому дела нет, в этом году поставили табличку у него , обьезд.. и на этом все..
