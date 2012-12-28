На Крайней из-под асфальта бьют два фонтана: вода течет по улице 8 Марта до Горького
Утечка будет включена в план ремонтных работ.
«Заявка об утечке на сетях водоснабжения по данному адресу поступила в «РВК-Липецк» сегодня. Специалисты проведут обследование данного повреждения и включат его в план ремонтных работ. Восстановительные работы будут производиться с учётом текущих аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
Осенью прошлого года в нескольких десятках метрах от этой утечки лопнул на водовод диаметром 150 миллиметров: тогда из-под асфальта, бордюров и канализационного люка между «Пятерочкой» и домом №17 по улице 8 Марта забили гейзеры, а на въезде на Крайнюю появились знаки дорожного ремонта.
Судя по всему, многострадальную Крайнюю опять раскопают. Хотя дорогу на этой улице только осенью отремонтировал субподрядчик компании «Инфинити Групп».
Но проблемы ЖКХ не единственные на улице — есть вопросы и к самому дорожному покрытию, которое в очередной раз в выбоинах.
