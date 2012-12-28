Низководный мост подтопило в Измалковском округе

Перекрыта дорога возле села Пятницкого.





На автомобильной дороге возле села Пятницкого Измалковского округа водой из поднявшейся реки Быстрая Сосна подтопило низководный мост.«Дорога перекрыта. При этом населенные пункты от основной части района не отрезаны и имеют подъездные пути и запасные маршруты движения.Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется по объездным путям», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.