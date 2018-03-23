Иностранец украл у пенсионера трактор

В Липецке задержан иностранец подозреваемый в мошенничестве

Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, в феврале прошлого года 59-летний житель села Вирятино Сосновского района сообщил в полицию, что его знакомый забрал трактор, оставив хозяину расписку о платеже в 150 тысяч рублей. Однако с тех пор прошло два месяца, а деньги за технику владелец так и не получил.

Прибывшие полицейские опросили потерпевшего и установили, что между собой мужчины были знакомы длительное время. Подозреваемый обещал ему хорошую работу на пилораме, которую он якобы арендовал в соседнем селе. В собственности у жителя Сосновского района имелось два стареньких трактора, один из которых подозреваемый уговаривал продать ему. Спустя какое-то время хозяин согласился на сделку. Знакомый пообещал в самое ближайшее время привести 150 тысяч рублей и даже написал расписку. Забрав трактор, он через две недели продал его посторонним людям и покинул территорию области. На все телефонные звонки от хозяина техники он обещал расплатиться в самое ближайшее время, а потом и вовсе перестал отвечать.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий по розыску подозреваемого в мошенничестве. Установлено, что подозреваемый является иностранным гражданином, который получил разрешение на временное проживание в соседней области. В нарушении миграционного законодательства в целях заработка он гастролировал по регионам России. Несмотря на то, что гражданин постоянно менял место проживания, оперативникам удалось установить его местонахождение.

Полицейскими он был задержан в городе Липецке и доставлен на территорию тамбовского региона для проведения следственных действий. Следственным отделением ОМВД России по Сосновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Иностранец сознался в преступлении и рассказал, что присвоенный трактор с телегой продал в соседнем районе за 30 тысяч рублей. Новый владелец разобрал трактор и продал на запчасти, а тракторная телега была изъята.

49-летний иностранец ранее привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений. В ходе следствия полицейскими собраны необходимые улики и доказательства совершения преступления, установлены и опрошены свидетели, проведен ряд экспертиз. По окончании следственных действий уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру Сосновского района и находится на рассмотрении в суде. Обвиняемый до сих пор обещает вернуть деньги за трактор как только появится такая возможность.



