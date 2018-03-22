Культура

58 минут назад

«Русборг» ждет гостей 12 мая

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#Русборг
«Русборг» ждет гостей 12 мая

Объявлена программа известного фестиваля реконструкторов.

Международный фестиваль исторической реконструкции «Русборг» в этом году будет ждать гостей позже, чем обычно - 12 мая. Место проведения мероприятия прежнее – полигон у поселка Елецкий Елецкого района. «Открытый день» фестиваля по традиции представит грандиозную палитру раннего средневековья: жизнь походного лагеря разных этносов, дела ремесленников, ярмарка заморских купцов, музыка и развлечения тысячелетней давности. Отдельной строкой стоят сражения воинов. Здесь «Русборг» представляет беспрецедентную картину. На поле битвы одновременно выходят несколько сотен бойцов. В масштабе раннего средневековья это очень крупное сражение.

К новому сезону «Русборг» подготовился основательно. Были подготовлены конструкции еще трех башен, что встанут по периметру полигона фестиваля. Закончены работы по благоустройству подъездных путей. Всю зиму бригады любителей истории из разных городов посменно заготавливали лес. Он пойдет на разнообразные здания и сооружения, что начнут появляться уже в этом году. Стройка на полигоне стартует в конце апреля. Вестись она будет в основном также силами волонтеров. Все свои планы реконструкторы проработали в концепции историко-культурного центра «Русборг», которую намерены презентовать в скором времени.

Организаторами фестиваля являются управление молодёжной политики Липецкой области, управление культуры и искусства Липецкой области, ОАУ «Областной центр событийного туризма», администрация Елецкого района, ЛОМОО ВИК «Копье». Помощь фестивалю оказывает дом детского творчества «Октябрьский» города Липецка, сообщают организаторы.
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#Русборг

Комментарии (2)

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Браконьер

2 минуты назад
можно подробнее про "Всю зиму бригады любителей истории из разных городов посменно заготавливали лес" Где они рубили деревья ? И кто дал разрешение на вырубку сотен и тысяч вековых сосен ?
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краевед

47 минут назад
Будут ли организованы автобусы до события такого масштаба из г. Липецка? Или добираться каждый желающий будет самостоятельно???
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