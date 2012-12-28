За общежитиями трудовых мигрантов на ЛТЗ установят видеонаблюдение

Представители мусульманской общины на всех языках доведут до мигрантов правила поведения в Липецке

Инициативная группа жителей Тракторного и представители управления внутренней политики, МВД И ФСБ обсудили тему совместного компактного проживания в районе трудовых мигрантов. По словам общественников, в хостелах и общежитиях на территории района живет около тысячи выходцев из Средней Азии. Не все из них придерживаются принятых в России норм поведения.О принятых на встрече решениях сообщил на свой странице в соцсетях советник вице-губернатора Павел Семёнов.«По итогу договорились о следующем:

1. Представители актива местных жителей соберутся в ближайшее время на диалог по теме с органами местной и региональной власти. Диалог будет проводиться с регистрацией участников и лично, дабы избежать безответственных выкриков с мест и провокаций.

2. Представители местной религиозной организации мусульман организуют встречи с мигрантами, где на всех необходимых языках изложат специфику региона, правила общежития и поведения здесь. Подобные встречи, при поддержке местных властей, могут стать регулярными, т. к. среди мигрантов есть существенный процент ротации.

3. Департамент развития территории, после консультации с местными жителями, добавит в нужных местах камер видеонаблюдения. Включая, входные группы общежитий, где проживают мигранты, чтобы помимо камер самого общежития были ещё и камеры транслирующие в органы правопорядка напрямую.

4. Представители мигрантского сообщества и руководство общежитий согласились с необходимостью усиления контроля. В том числе, в целях безопасности самих мигрантов от конфликтов с местными жителями. Предложили ограничить ночные перемещения с территории общежитий, после сверки конкретного времени закрытия с графиком работы проживающих мигрантов. Также, предложили списки с актуальными телефонами всех проживающих передать в органы местной власти.

5. Сотрудники правопорядка согласились помочь с обеспечением безопасности всех вышеозвученных мероприятий и действий», - написал Павел Семенов на своей странице в «ВКонтакте».





