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33 минуты назад

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

Об отмене опасности сообщил губернатор

Губернатор Липецкой области сообщил в соцсетях об отмене уровня желтого уровня опасности. 

Режим желтого уровня действовал около полутора часов.

Накануне в Липецкой области вводился красный уровень воздушной опасности, затем, после его отмены - желтый, который отменили рано утром, и в 15.39 объявлялся вновь желтый уровень.

Также сегодня губернатор сообщил об обнаруженных обломках двух летательных аппаратов в Воловском и Хлевенском районах.
воздушная тревога
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