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Происшествия
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33 минуты назад
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Об отмене опасности сообщил губернатор
Режим желтого уровня действовал около полутора часов.
Накануне в Липецкой области вводился красный уровень воздушной опасности, затем, после его отмены - желтый, который отменили рано утром, и в 15.39 объявлялся вновь желтый уровень.
Также сегодня губернатор сообщил об обнаруженных обломках двух летательных аппаратов в Воловском и Хлевенском районах.
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