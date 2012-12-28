В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

Об отмене опасности сообщил губернатор

Губернатор Липецкой области сообщил в соцсетях об отмене уровня желтого уровня опасности.Режим желтого уровня действовал около полутора часов.Накануне в Липецкой области вводился красный уровень воздушной опасности, затем, после его отмены - желтый, который отменили рано утром, и в 15.39 объявлялся вновь желтый уровень.Также сегодня губернатор сообщил об обнаруженных обломках двух летательных аппаратов в Воловском и Хлевенском районах.