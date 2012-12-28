Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Подводной лодки «Липецк» уже нет, а боевой ледокол нам не помешает»
Общество
Тело рыбака нашли на берегу
Происшествия
На проспекте Победы у «Фольксвагена» при столкновении с трактором вырвало колесо
Происшествия
Мальчика с ожогами из Липецка переправили на лечение в Нижний Новгород
Происшествия
С улицы Фрунзе на перекрестке с Советской допускается поворот налево
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Спасатели предупредили липчан о сильном ветре
Общество
Бобр забрался в дыру на железной дороге
Общество
Платные парковки: жители центра уже обращаются в мэрию за разрешениями на шлагбаумы
Общество
Липецкая вечЁрка: платные парковки, штормовой ветер и зачем Липецку ледокол
Общество
Читать все
За год в Липецке снесут 4 тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Общество
48-летняя липчанка пять дней собирала 3 000 000 рублей для инвестиций в криптовалюту
Происшествия
Пьяный липчанин «заминировал» московское метро: в полицию он звонил с домашнего телефона
Происшествия
Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
Происшествия
Несчастливая улица Елецкая: за день два пожара
Происшествия
«Лада» врезалась в трактор: пострадал 52-летний водитель
Происшествия
Чем Липецкая область удивит заместителя федерального министра
Общество
Ночью на в Добринском районе загорелся грузовик
Происшествия
Первой по бюджетной субсидии отремонтируют улицу Студеновскую
Общество
Машнин просил игроков дотерпеть до перерыва, второй тренер сборной России разобрал игру «Металлурга»
Спорт
Читать все
Общество
267
сегодня, 12:50
2

Чем Липецкая область удивит заместителя федерального министра

Липецк принимает гостей двухдневного форума «Развитие агробизнеса России». В нем примет участие первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. 
А еще представители отрасли из более, чем 20  регионов России, основная тема форума — развитие малых форм хозяйствования.

Почему именно у нас

Липецкая область не случайно выбрана хозяйкой форума. Ведь наш регион, являясь одним из самых компактных в стране, входит в топ-15 субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность России. А по производству овощей закрытого грунта, мясной,  молочной продукции,  воды и напитков для детского питания, замороженных фруктов и ягод, сахара область является лидером в России.  

— Липецкая область рада стать площадкой для проведения форума такого масштаба, на котором будут рассмотрены важные для всей страны вопросы и выработаны решения. Сельское хозяйство — одна из ведущих отраслей экономики региона, поэтому развитие агробизнеса для липчан в приоритете, – отметил на открытии форума в большом зале правительства Липецкой области губернатор Игорь Артамонов.

Липецкий опыт

Для начала немного цифр. Наша область активно экспортирует сельхозпродукцию, в том числе зерно, масло и другие продукты. Общий объем экспорта приблизился к миллиарду долларов! Большую роль в этих успехах играют малые формы хозяйствования, которые активно развиваются благодаря  государственной поддержке.
Особой популярностью пользуется грант «Агростартап», который начали выдавать в 2019 году. Число желающих его получить постоянно растёт, поэтому в 2024 году его финансирование увеличено на треть – до 110.5 млн рублей. Это самая большая сумма за всё время его существования, а всего за пять лет на поддержку начинающих фермеров из федерального и областного бюджетов было выделено 407,3 млн. рублей. 145 человек стали получателем «Агростартапа». Чаще всего фермеры получают грант на развитие мясного и молочного скотоводства. Вторым по популярности направлением является выращивание плодово-ягодных культур. Из необычных: питомник фундука, выращивание осетровых рыб. 

А ещё 42 индивидуальных предпринимателя и крестьянско-фермерских хозяйств с 2019 года получили 271,6 млн рублей из бюджетов разного уровня на поддержку семейных ферм. Направления схожи с «Агростартапом». Жители региона разводят крупный рогатый скот мясного и молочного направления, рыбы разных пород, развивают овощеводство. 

Поддержкой пользуются и сельхозкооперативы, которым выдают субсидии и на приобретение имущества, и на закупку техники. и на приобретение продукции. За пять лет губернаторства Игоря Артамонова с 2019 по 2023 год 82 липецких кооператива получили 236,5 млн рублей субсидий. В 2024 году на эти цели выделено 65,6 млн рублей. 
Гранты на развитие материально-технической базы были выданы 26 кооперативам - 242,4 млн рублей. В 2024 году сумма составит 44 млн рублей.
С 2022 года выдается грант «Агротуризм». Сельхозпроизводители могут воспользоваться им однократно. Проекты для финансирования отбирает Минсельхоз России. Уже три представителя малого бизнеса получили в общей сложности 27,5 млн. рублей на реализацию своих проектов. А в 2024 году к ним добавится и четвертый, которому выделят 10 млн. рублей.

Липецкий «Агрегатор»

Проект «Агрегатор» под патронажем губернатора Липецкой области Игоря Артамонова запущен первым в стране в ноябре 2022 года. Благодаря ему на прилавках  магазинов крупной торговой сети все чаще появляются товары липецких фермеров: овощи «борщевого набора», тыква, кабачки, яблоки, зеленые салаты и зелень, молочная продукция, мясные полуфабрикаты, мясные и колбасные изделия. Участник «Агрегатора» получают помощь во всех организационных вопросах: от оформления бумаг, до упаковки, сортировки товара и логистики. Свою продукцию в  крупнейшую федеральную торговую сеть поставляют 48 фермеров, девять из них получили  на развитие своего хозяйства до  350 тысяч рублей по соцконтракту. 

Планируется, что в нынешнем году участниками проекта «Агрегатор» станут ещё более 37 фермеров, 28 из которых — получатели соцконтракта. 

Фото  липецкаяобласть.рф
сельское хозяйство
0
0
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Хомяк
4 минуты назад
Бла бла бла все хорошо.Каа обычно ни чего нового
Ответить
Садовод
34 минуты назад
С 1999 по 2000 год работала в банковской сфере,с 2000 по 2003 год работала в «Альфа-Банке» , в 2003 году устроилась на работу в «Банк ВТБ». В 2010 году возглавила Департамент инвестиционных программ госкорпорации «Ростехнологии». С 2010 по 2018 год Лут была зампредом правления «Россельхозбанка». Интересно, она пшеницу от кукурузы отличает?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru