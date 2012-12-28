Чем Липецкая область удивит заместителя федерального министра

Липецк принимает гостей двухдневного форума «Развитие агробизнеса России». В нем примет участие первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

А еще представители отрасли из более, чем 20 регионов России, основная тема форума — развитие малых форм хозяйствования.

