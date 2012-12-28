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Общество
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сегодня, 12:50
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Чем Липецкая область удивит заместителя федерального министра
Липецк принимает гостей двухдневного форума «Развитие агробизнеса России». В нем примет участие первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
А еще представители отрасли из более, чем 20 регионов России, основная тема форума — развитие малых форм хозяйствования.
Липецкая область не случайно выбрана хозяйкой форума. Ведь наш регион, являясь одним из самых компактных в стране, входит в топ-15 субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность России. А по производству овощей закрытого грунта, мясной, молочной продукции, воды и напитков для детского питания, замороженных фруктов и ягод, сахара область является лидером в России.
— Липецкая область рада стать площадкой для проведения форума такого масштаба, на котором будут рассмотрены важные для всей страны вопросы и выработаны решения. Сельское хозяйство — одна из ведущих отраслей экономики региона, поэтому развитие агробизнеса для липчан в приоритете, – отметил на открытии форума в большом зале правительства Липецкой области губернатор Игорь Артамонов.
Липецкий опыт
Для начала немного цифр. Наша область активно экспортирует сельхозпродукцию, в том числе зерно, масло и другие продукты. Общий объем экспорта приблизился к миллиарду долларов! Большую роль в этих успехах играют малые формы хозяйствования, которые активно развиваются благодаря государственной поддержке.
Особой популярностью пользуется грант «Агростартап», который начали выдавать в 2019 году. Число желающих его получить постоянно растёт, поэтому в 2024 году его финансирование увеличено на треть – до 110.5 млн рублей. Это самая большая сумма за всё время его существования, а всего за пять лет на поддержку начинающих фермеров из федерального и областного бюджетов было выделено 407,3 млн. рублей. 145 человек стали получателем «Агростартапа». Чаще всего фермеры получают грант на развитие мясного и молочного скотоводства. Вторым по популярности направлением является выращивание плодово-ягодных культур. Из необычных: питомник фундука, выращивание осетровых рыб.
А ещё 42 индивидуальных предпринимателя и крестьянско-фермерских хозяйств с 2019 года получили 271,6 млн рублей из бюджетов разного уровня на поддержку семейных ферм. Направления схожи с «Агростартапом». Жители региона разводят крупный рогатый скот мясного и молочного направления, рыбы разных пород, развивают овощеводство.
Поддержкой пользуются и сельхозкооперативы, которым выдают субсидии и на приобретение имущества, и на закупку техники. и на приобретение продукции. За пять лет губернаторства Игоря Артамонова с 2019 по 2023 год 82 липецких кооператива получили 236,5 млн рублей субсидий. В 2024 году на эти цели выделено 65,6 млн рублей.
Гранты на развитие материально-технической базы были выданы 26 кооперативам - 242,4 млн рублей. В 2024 году сумма составит 44 млн рублей.
С 2022 года выдается грант «Агротуризм». Сельхозпроизводители могут воспользоваться им однократно. Проекты для финансирования отбирает Минсельхоз России. Уже три представителя малого бизнеса получили в общей сложности 27,5 млн. рублей на реализацию своих проектов. А в 2024 году к ним добавится и четвертый, которому выделят 10 млн. рублей.
Липецкий «Агрегатор»
Проект «Агрегатор» под патронажем губернатора Липецкой области Игоря Артамонова запущен первым в стране в ноябре 2022 года. Благодаря ему на прилавках магазинов крупной торговой сети все чаще появляются товары липецких фермеров: овощи «борщевого набора», тыква, кабачки, яблоки, зеленые салаты и зелень, молочная продукция, мясные полуфабрикаты, мясные и колбасные изделия. Участник «Агрегатора» получают помощь во всех организационных вопросах: от оформления бумаг, до упаковки, сортировки товара и логистики. Свою продукцию в крупнейшую федеральную торговую сеть поставляют 48 фермеров, девять из них получили на развитие своего хозяйства до 350 тысяч рублей по соцконтракту.
Планируется, что в нынешнем году участниками проекта «Агрегатор» станут ещё более 37 фермеров, 28 из которых — получатели соцконтракта.
Фото липецкаяобласть.рф
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