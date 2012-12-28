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Общество
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сегодня, 13:34
В районе Дикого отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 21 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресу: улица Котовского, 19. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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