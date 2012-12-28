В районе Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 21 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, холодную воду также отключат в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, в переулке Кочубея.Подвоз воды будет организован по адресу: улица Котовского, 19. После окончания работ возможно повышение мутности воды.