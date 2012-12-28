Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Замминистра в Липецкой области дала старт строительству ледовой арены и вручила ключи от квартир
Липецкая вечЁрка: два пожара на одной улице, гибель деревьев и надвигающийся ремонт Студеновской
Происшествия
966
48 минут назад
В садоводческом товариществе горят провода ЛЭП
МЧС тушит возгорание
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на 8 улице СНТ «Металлург-6» произошло возгорание воздушной ЛЭП. На месте работают пожарные.
В соцсетях также сообщает о возгорании автомобиля рядом с ЛЭП. Информацию в МЧС уточняют.
0
1
2
0
2
Комментарии