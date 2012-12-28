В садоводческом товариществе горят провода ЛЭП

МЧС тушит возгорание

В социальных сетях распространяется информация о горящих проводах в садоводческом товариществе «Металлург-6», в районе Ссёлок. Черный столб дыма наблюдался даже в Липецке.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на 8 улице СНТ «Металлург-6» произошло возгорание воздушной ЛЭП. На месте работают пожарные.В соцсетях также сообщает о возгорании автомобиля рядом с ЛЭП. Информацию в МЧС уточняют.