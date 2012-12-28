Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Желтый уровень опасности отменен
Общество
Красный уровень угрозы отменен, но желтый сохраняется
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Общество
Евгения Уваркина: «Дискомфорт неминуем, но негативные последствия для жителей нужно минимизировать»
Общество
Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
Происшествия
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дерево повредило автомобиль возле платной парковки
Общество
Замминистра в Липецкой области дала старт строительству ледовой арены и вручила ключи от квартир
Общество
Липецкая вечЁрка: два пожара на одной улице, гибель деревьев и надвигающийся ремонт Студеновской
Общество
Читать все
В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Желтый уровень опасности отменен
Общество
Замминистра в Липецкой области дала старт строительству ледовой арены и вручила ключи от квартир
Общество
Пенсионерка перевела мошенникам 1 миллион 200 тысяч рублей
Происшествия
Красный уровень угрозы отменен, но желтый сохраняется
Общество
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
А знаете ли вы
ВИЧ-инфицированный может сесть на 5 лет за заражение свой партнерши
Происшествия
Выходные в Липецке: подмести дорожки в парке, приютить щеночка, написать диктант и сходить в библиотеку ночью
Общество
В столкновении на встречной полосе погиб 25-летний водитель
Происшествия
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
859
сегодня, 10:21
7

ВИЧ-инфицированный может сесть на 5 лет за заражение свой партнерши

Роман обернулся страшным диагнозом для одинокой женщины

Житель Чаплыгинского района летом 2022 года познакомился с одинокой женщиной. Вскоре они стали жить вместе, но мужчина утаил от дамы, что заражен вирусом иммунодефицита.

В сентябре прошлого года женщина сдавала анализы и после обследования и узнала о страшном диагнозе. Получившая в результате романа очень серьезное заболевание женщина обратилась с заявлением в полицию.

- В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 122 УК РФ.  Дело передано в суд. За совершение данного преступления, предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в прокуратуре Липецкой области.
ВИЧ
СПИД
1
3
0
0
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
007
11 минут назад
Наградил так наградил!
Ответить
Мимо шол.
сегодня, 10:36
Прежде чем заниматся сексом сейчас надо спрашивать справку с вендиспансера половина населения земного шара больны разными венерическими болезнями. Даже кто болен сами не знают потомушто не проверяются все на авось. Проблема это очень большая и серьезная во всем мире такто гопода товарищи.
Ответить
так и вижу
29 минут назад
приносишь девушке на свидание цветы и нежно так воркуешь на ушко: "Милая, а покажи мне справку из вендиспансера".
Ответить
Адвокат Черный
23 минуты назад
приносишь девушке на свидание цветы и нежно так воркуешь на ушко: "Милая, а покажи мне справку из вендиспансера". К этому идём, господа...
Ответить
Евлампий
сегодня, 10:33
Романтики захотелось?
Ответить
Однако
сегодня, 10:33
Как страшно- как клещи- как дороги- как пандемия в целом..
Ответить
48 копеек
сегодня, 10:30
жуть
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru