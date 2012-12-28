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ВИЧ-инфицированный может сесть на 5 лет за заражение свой партнерши
Роман обернулся страшным диагнозом для одинокой женщины
В сентябре прошлого года женщина сдавала анализы и после обследования и узнала о страшном диагнозе. Получившая в результате романа очень серьезное заболевание женщина обратилась с заявлением в полицию.
- В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 122 УК РФ. Дело передано в суд. За совершение данного преступления, предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в прокуратуре Липецкой области.
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