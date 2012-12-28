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52 минуты назад
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Убившую подругу липчанку будут судить
Женщины поссорились во время распития спиртного
Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, 7 декабря 2023 года обвиняемая, находясь в гостях у знакомых в одном из домов по улице Московской Липецка, во время распития спиртного поссорилась с 42-летней знакомой и нанесла ей кухонным ножом удар в грудную клетку Знакомая от полученного ранения скончалась на месте.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
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