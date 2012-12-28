Погода в Липецкой области сделает еще один рывок вверх, к летнему теплу, до +28

Погода в Липецкой области в ближайшие дни будет напоминать прыжок с трамплина – на один день резко потеплеет, затем ожидается возвращение апрельской прохлады.

21 и 22 апреля с приближением к Липецкой области южного циклона местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы, также ожидается порывистый ветер до 17 м/сек. 23 апреля осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 и 22 апреля – 15-17 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше климатической нормы, 23 апреля – 10 градусов тепла, что около климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью – от +6 до +11 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от +7 до +9, днем – от +25 до +27 градусов.День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза.