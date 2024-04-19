Замминистра в Липецкой области дала старт строительству ледовой арены и вручила ключи от квартир

Министерство сельского хозяйства РФ поддерживает строительство соцобъектов в нашем регионе.

Ледовую арену в Добром построят при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Сегодня первый заместитель руководителя Минсельхоза РФ Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заложили камень в основание будущего спортобъекта.





Как сообщили в пресс-службе Правительства Липецкой области, строительство начнётся в ближайшее время и завершится до конца года. После этого жителям райцентра будут доступны занятия хоккеем и фигурным катанием.





Так же замминистра и губернатор вручили ключи от нового жилья педагогам и медикам в Добром, всего новоселье справят 5 семей. Дома были построены по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Жильё пока предоставляются по договору найма, но уже через 5 лет жильцы могут выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете.









Высокие гости и счастливые новосёлы







- Мы благодарны Минсельхозу и первому заместителю министра Оксане Лут за поддержку нашего региона. Липецкая область получает очень большое внимание, которое сопровождается крупными вложениями в развитие наших сёл. При поддержке министерства мы отремонтировали 13 дорог в районах, благоустроили 207 территорий, построили 73 дома. Плюс реконструированные ДК, новые детсады и школы, водопроводы и освещение, соцвыплаты на жильё, – отметил губернатор.





Игорь Артамонов добавил, что в этом году по программе КРСТ направят 2,5 млрд рублей на реализацию более 70 проектов в Липецкой области. В их числе строительство двух школ, ремонт бассейна в Задонске, улучшение жилищных условий, обновление сельских дорог, новые зоны отдыха и спортплощадки.





Речь на форуме шла о поддержке малых форм сельского хозяйства.







— Малый бизнес является одной из основ агропромышленного комплекса. Малые формы хозяйствования выращивают порядка 50% зерновых и масличных культур, большую часть овощных культур, до 10% вкладывают в объем производства молока. Поэтому мы уделяем особое внимание поддержке малых форм хозяйствования. В прошлом году на прямую поддержку было выделено 13 миллиардов рублей, в этом — порядка 15 миллиардов. Для Липецкой области больше характерно крупное товарное хозяйство, но «малыши» тоже присутствуют. В 2024 году направили на их поддержку региону более четверти миллиарда рублей. Верим, в перспективность малых хозяйств в Липецкой области и их развитие, — сказала Оксана Лут.







Фото пресс-службы Правительства Липецкой области

