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Происшествия
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23 минуты назад
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Над окружной – столб дыма
Движущиеся по ЛКАД липчане обращают внимание на большое задымление в районе садоводческого товарищества «Венера»
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