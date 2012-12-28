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Происшествия
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сегодня, 10:09
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В столкновении на встречной полосе погиб 25-летний водитель
Авария произошла на трассе «Липецк – Грязи»
- В 01.10 на 16 километре автодороги «Липецк – Грязи» 25-летний водитель «Лады Гранта» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Вокси» за рулем которого также находился 25-летний водитель. В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте аварии, его пассажир получил травмы. Водитель и пассажир «Тойоты» тоже травмированы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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