В столкновении на встречной полосе погиб 25-летний водитель

Авария произошла на трассе «Липецк – Грязи»

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Сегодня ночью на грязинской трассе столкнулись на встречной полосе два автомобиля.- В 01.10 на 16 километре автодороги «Липецк – Грязи» 25-летний водитель «Лады Гранта» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Вокси» за рулем которого также находился 25-летний водитель. В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте аварии, его пассажир получил травмы. Водитель и пассажир «Тойоты» тоже травмированы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.