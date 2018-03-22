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Деятельным чиновникам заплатят до 300 окладов

36 2005
#стимулирование #премия #проект
1
Деятельным чиновникам заплатят до 300 окладов

Так хотят стимулировать проектную работу.

Глава администрации Липецка подписал постановление о материальном стимулировании участников проектной деятельности. Так городская власть хочет активизировать инициативную работу сотрудников.

Денежные бонусы за работу над проектами будут получать руководитель проекта, ответственный секретарь и команда по разработке инициативы. Фонд стимулирования будет формировать руководитель проекта. Его объем зависит от текущего размера довольствия участников проекта и длительности работы над ним. К примеру, если занятость над проектом превышает 5 лет, то чиновники могут рассчитывать на «гонорарный» фонд в 300 окладов.

Выдача финансовых бонусов будет идти как на этапе реализации проекта, так и по его завершению. Порядок и объем выплат будет утверждаться с администрацией Липецка. Возможно дифференцированное премирование, то есть каждый участник проекта получит в соответствии с его вкладом в общее дело.
36 2005
#стимулирование #премия #проект
1

Комментарии (36)

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Терпение и труд все перетрут !

1 минуту назад
Уважаемый труженики и односельчане нас много веков эксплуатировали за копейки то кулаки и буржуи и теперь снова та же канитель !!!!! И нам ничего не остается делать как усердно работать , терпеливо молчать и прийти всем к нам к всеобщему смирению ! Хозяин - барин и он будет прав ,а мы с вами простые *********!!!!!!! За нами будущее ! За нами Победа ! За нами Рассвет КАПИТАЛИЗМА ! Мы как ЛОКОМОТИВ упрямо и с уверенностью движемся вперед и запад нам не указ ! Мы не дадим себя в обиду ,потому что мы народ сильным духом и любому агрессору дадим отпор ! Ура !
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3-й рейх

4 минуты назад
Гидравлический Ампер, вот как раз выдрать очень хочется ))))
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3-й рейх

5 минут назад
россиянам придется из собственного кармана оплатить обещания Путлера повысить некоторые расходы бюджета. Власти уже "расчехлили" набор старых идей: повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов. Обсуждались также введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства). Как ожидается, к 2020 году потери от этой льготы достигнут 600 млрд рублей.
ответить

Терпение и труд все перетрут !

5 минут назад
Уважаемый труженики и односельчане нас много веков эксплуатировали за копейки то кулаки и буржуи и теперь снова та же канитель !!!!! И нам ничего не остается делать как усердно работать , терпеливо молчать и прийти всем к нам к всеобщему смирению ! Хозяин - барин и он будет прав ,а мы с вами простые *********!!!!!!!
ответить

Гидравлический Ампер

9 минут назад
Выдрали вождя? Теперь жрите полной ложкой!
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Гидравлический Ампер

10 минут назад
На одном из первых после выборов президента правительственных совещаний обсуждалось повышение ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума, сообщают «Ведомости
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Терпение и труд все перетрут !

11 минут назад
За нами будущее ! За нами Победа ! За нами Рассвет КАПИТАЛИЗМА ! Мы как ЛОКОМОТИВ упрямо и с уверенностью движемся вперед и запад нам не указ ! Мы не дадим себя в обиду ,потому что мы народ сильным духом и любому агрессору дадим отпор ! Ура !
ответить

вот это да!

14 минут назад
а разве деятельность не входит в трудовые обязанности чиновников? за что тогда они зря-плату получают?
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Титаник

15 минут назад
Анекдот (p.s.), Браво! Не в бровь, а в глаз!
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Гидравлический Ампер

15 минут назад
Разница между нынешней ставкой налога на доходы физлиц в размере 13% и обсуждаемым уровнем в 15% не драматична, считает вице-премьер Аркадий Дворкович. При этом окончательное решение будет принимать президент, подчеркнул он.
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