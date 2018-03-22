Общество
сегодня, 10:58
Деятельным чиновникам заплатят до 300 окладов
36 2005
Так хотят стимулировать проектную работу.
Глава администрации Липецка подписал постановление о материальном стимулировании участников проектной деятельности. Так городская власть хочет активизировать инициативную работу сотрудников.
Денежные бонусы за работу над проектами будут получать руководитель проекта, ответственный секретарь и команда по разработке инициативы. Фонд стимулирования будет формировать руководитель проекта. Его объем зависит от текущего размера довольствия участников проекта и длительности работы над ним. К примеру, если занятость над проектом превышает 5 лет, то чиновники могут рассчитывать на «гонорарный» фонд в 300 окладов.
Выдача финансовых бонусов будет идти как на этапе реализации проекта, так и по его завершению. Порядок и объем выплат будет утверждаться с администрацией Липецка. Возможно дифференцированное премирование, то есть каждый участник проекта получит в соответствии с его вкладом в общее дело.
Денежные бонусы за работу над проектами будут получать руководитель проекта, ответственный секретарь и команда по разработке инициативы. Фонд стимулирования будет формировать руководитель проекта. Его объем зависит от текущего размера довольствия участников проекта и длительности работы над ним. К примеру, если занятость над проектом превышает 5 лет, то чиновники могут рассчитывать на «гонорарный» фонд в 300 окладов.
Выдача финансовых бонусов будет идти как на этапе реализации проекта, так и по его завершению. Порядок и объем выплат будет утверждаться с администрацией Липецка. Возможно дифференцированное премирование, то есть каждый участник проекта получит в соответствии с его вкладом в общее дело.
36 2005
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3-й рейх
3-й рейх
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Гидравлический Ампер
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