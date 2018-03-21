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С 23 марта в липецких школах вводится карантин

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#Грипп #заболеваемость #карантин #эпидемия
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С 23 марта в липецких школах вводится карантин

Ситуация по гриппу осложнилась.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области с 23 марта во всех школах Липецка вводится карантин. Эту информацию GOROD48 подтвердили в департаменте образования администрации Липецка.  

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что в Липецке отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость в областном центре превысила дневные эпидемические пороги в 1,4 раза среди совокупного населения, а среди детей от 7 до 15 лет - в 1,5 раза.

- Ежедневно регистрируется более 20 новых лабораторно подтвержденных случаев гриппа, вызванного вирусами подтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2), - добавили в управлении.

Из-за отсутствия более 20% учащихся учебный процесс частично приостановлен в девяти школах и одном техникуме города.

В итоге на территории Липецка введен комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий, в т.ч. с приостановлением учебного процесса во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.


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#Грипп #заболеваемость #карантин #эпидемия
19

Комментарии (27)

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Гость

13 минут назад
Липчанин, у некоторых карантин с 4 апреля
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мама первоклашки

13 минут назад
блин, жаль не неделю раньше или позже! обидно!
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Гость

18 минут назад
не у всех каникулы
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Скажите

19 минут назад
А какой техникум на карантин закрыли?
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угадатель подъ е бушник

24 минуты назад
по прививкам, да маненько по прививочкам абасрались, не те штамы завезли
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Гостья

29 минут назад
Липчанин, ой извините, 23 марта и 2 апреля 2 дня карантин, 24, 25, 31,1 выходные, а 26-30 каникулы
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Липчанин

40 минут назад
Гостья, не у всех каникулы совпадают.каникулы до 2 апреля, а карантин по 2 апреля. чувствуешь разницу?
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007

40 минут назад
дибилы так и так каникулы
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Липчанин

42 минуты назад
Гость, с чего вы взяли? с 26 марта по 1 апреля каникулы у тех, кто учится по четвертям.
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Гостья

43 минуты назад
Чушь, каникулы же!!!!!! И как на раз до 2 апреля!!!
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