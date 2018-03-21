С 23 марта в липецких школах вводится карантин

Ситуация по гриппу осложнилась.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области с 23 марта во всех школах Липецка вводится карантин. Эту информацию GOROD48 подтвердили в департаменте образования администрации Липецка.

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что в Липецке отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость в областном центре превысила дневные эпидемические пороги в 1,4 раза среди совокупного населения, а среди детей от 7 до 15 лет - в 1,5 раза.

- Ежедневно регистрируется более 20 новых лабораторно подтвержденных случаев гриппа, вызванного вирусами подтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2), - добавили в управлении.

Из-за отсутствия более 20% учащихся учебный процесс частично приостановлен в девяти школах и одном техникуме города.

В итоге на территории Липецка введен комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий, в т.ч. с приостановлением учебного процесса во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.



