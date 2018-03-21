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С 23 марта в липецких школах вводится карантин
Ситуация по гриппу осложнилась.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области с 23 марта во всех школах Липецка вводится карантин. Эту информацию GOROD48 подтвердили в департаменте образования администрации Липецка.
В управлении Роспотребнадзора пояснили, что в Липецке отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость в областном центре превысила дневные эпидемические пороги в 1,4 раза среди совокупного населения, а среди детей от 7 до 15 лет - в 1,5 раза.
- Ежедневно регистрируется более 20 новых лабораторно подтвержденных случаев гриппа, вызванного вирусами подтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2), - добавили в управлении.
Из-за отсутствия более 20% учащихся учебный процесс частично приостановлен в девяти школах и одном техникуме города.
В итоге на территории Липецка введен комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий, в т.ч. с приостановлением учебного процесса во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.
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