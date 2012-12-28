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Происшествия
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сегодня, 12:25
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За 37 кустов конопли садовод получил девять месяцев строгого режима
Собрать урожай помешала полиция.
По данным областной прокуратуры, в апреле усманец посеял на своем приусадебном участке семена конопли для личного потребления, вырастил не менее 37 кустов и ухаживал за ними. Но собрать урожай мужчине помешали сотрудники полиции.
Вину садовод-любитель признал.
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