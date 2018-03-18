В избирательную комиссию Липецкой области поступают жалобы на нарушения

Облизбирком получил три жалобы от представителей кандидатов и наблюдателей.

До закрытия избирательных участков остается немного времени. Уже можно сказать, что выборы в Липецкой области состоялись при значительной явке, которая превышает показатели президентских выборов 2012 года более чем на 6%, несмотря на призывы неких политических сил к бойкоту выборов.



Как сообщили в областной избирательной комиссии, представители кандидатов и наблюдатели подали три жалобы в облизбирком. Одна касается информации по счетам одного из кандидатов, размещенная на стендах, и две других - на агитацию человека похожего на одного из глав районов, на опубликованном в интернете видео в день тишины.



Решения по жалобам будут вынесены позже.

