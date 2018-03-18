Общество

сегодня, 18:38

В избирательную комиссию Липецкой области поступают жалобы на нарушения

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#выборы #нарушения
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В избирательную комиссию Липецкой области поступают жалобы на нарушения

Облизбирком получил три жалобы от представителей кандидатов и наблюдателей.

До закрытия избирательных участков остается немного времени. Уже можно сказать, что выборы в Липецкой области состоялись при значительной явке, которая превышает показатели президентских выборов 2012 года более чем на 6%, несмотря на призывы неких политических сил к бойкоту выборов.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, представители кандидатов и наблюдатели подали три жалобы в облизбирком. Одна касается информации по счетам одного из кандидатов, размещенная на стендах, и две других - на агитацию человека похожего на одного из глав районов, на опубликованном в интернете видео в день тишины. 

Решения по жалобам будут вынесены позже. 
1722
#выборы #нарушения
1

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