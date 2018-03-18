Общество

сегодня, 15:07

Пропавшую бабулю нашли

1 682
#поиск пропавших людей
1
Пропавшую бабулю нашли

Об этом сообщили поисковики в своем телеграм-канале

"Анна Ивановна найдена волонтёрами организации. Жива", - говорится в сообщении телеграм-каналла "Поиск пропавших детей".

Напомним, о пропавшей еще 10 марта бабушке в Липецком районе сообщили сегодня волонтеры сообщества "Поиск пропавших детей".

Иванова Анна Ивановна.jpg 
1 682
#поиск пропавших людей
1

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