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сегодня, 11:21

Дневные оттепели и ночные морозы делают из дорог Липецка «швейцарский сыр»

15 919
#дороги #ремонт
Дневные оттепели и ночные морозы делают из дорог Липецка «швейцарский сыр»

Ежедневно дорожники пломбируют литым асфальтом до 400 кв.м. выбоин.

Погодные реалии марта с дневными оттепелями и ночными морозами портят дороги Липецка. По словам председателя департамента городского хозяйства и благоустройства Алексея Бахтина, три термос-бункера МБУ "Управление благоустройства г. Липецка" ежедневно латают до 400 кв.м. выбоин.

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- По нашим наблюдениям, каждый день в городе неустойчивая погода портит до 300-350 квадратных метров асфальтного полотна. Самая неприглядная ситуация сложилась на проспекте Победы, улицах 50 лет НЛМК, Парковой, Ильича. Испорчены "дорожные рубашки" на отдельных участках улиц Гагарина и проспекте Мира, - говорит чиновник.

Алексей Бахтин считает, что силами муниципальных дорожников пока удается держать ситуацию под контролем. Но если температурные колебания увеличатся, то не исключено, что мэрия попросит помощи в ямочном ремонте дорог у предприятий администрации области.

- Отдельный вопрос - разрушения асфальта на относительно недавно построенных дорогах в юго-западном районе города. Мы направили претензионные письма руководителям организаций, которые их построили и у которых новые объекты находятся на гарантии. Пока подрядчики на наши обращения не отреагировали. Не исключаю, что ямы на этих дорогах мы отремонтируем своими силами, а потом выставим счета уклонившимся от исполнения гарантийных обязательств через суд, - сказал Алексей Бахтин.  
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#дороги #ремонт

Комментарии (15)

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007

11 минут назад
где асфальт сделан на совесть он как новый из года в год а где только положили весь сполз технолоджи еп
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Русский

17 минут назад
Аномальный асфальт и аномальная погода, аномальный подрядчик, в результате мы в анале на своих кредитных тазиках. Все на выборы!!!
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Гость

20 минут назад
А почему в Финляндии, Швеции, севере Германии дороги не похожи на "швейцарский сыр" ? Может быть мне наш глава города пояснит?
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WAX

21 минуту назад
Это не погода портит, а асфальт дерьмо, так проще деньги воровать по всей области такое убожество как после бамбежки и ничего не изменяется десятилетиями.
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гость

33 минуты назад
Никогда такого не было, и вот опять.
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А где гарантия

35 минут назад
Уже распилена растащена и вложена в свои мармуля.
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Финляндия

38 минут назад
и не говорите пацаны, у нас в Хельсинки такая же проблема, все дороги в дырках и бабки с лотками на остановках сидят продают семечки, картошку из Пятерочки и воблу
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Гость

49 минут назад
Будем ждать теперь когда погода по гарантии восстановит дорожное покрытие
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Гость

51 минуту назад
Оказывается погода во всем виновата
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водитель

сегодня, 12:03
а изначально делать нормальные дороги слабо?или только бабло пилить да онанизмом с ремонтом в минус 10 да в лужи умеем?
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