Дневные оттепели и ночные морозы делают из дорог Липецка «швейцарский сыр»

Ежедневно дорожники пломбируют литым асфальтом до 400 кв.м. выбоин.

Погодные реалии марта с дневными оттепелями и ночными морозами портят дороги Липецка. По словам председателя департамента городского хозяйства и благоустройства Алексея Бахтина, три термос-бункера МБУ "Управление благоустройства г. Липецка" ежедневно латают до 400 кв.м. выбоин.- По нашим наблюдениям, каждый день в городе неустойчивая погода портит до 300-350 квадратных метров асфальтного полотна. Самая неприглядная ситуация сложилась на проспекте Победы, улицах 50 лет НЛМК, Парковой, Ильича. Испорчены "дорожные рубашки" на отдельных участках улиц Гагарина и проспекте Мира, - говорит чиновник.Алексей Бахтин считает, что силами муниципальных дорожников пока удается держать ситуацию под контролем. Но если температурные колебания увеличатся, то не исключено, что мэрия попросит помощи в ямочном ремонте дорог у предприятий администрации области.- Отдельный вопрос - разрушения асфальта на относительно недавно построенных дорогах в юго-западном районе города. Мы направили претензионные письма руководителям организаций, которые их построили и у которых новые объекты находятся на гарантии. Пока подрядчики на наши обращения не отреагировали. Не исключаю, что ямы на этих дорогах мы отремонтируем своими силами, а потом выставим счета уклонившимся от исполнения гарантийных обязательств через суд, - сказал Алексей Бахтин.