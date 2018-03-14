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сегодня, 11:10

В Липецке у приюта для животных устроили стрельбу

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#стрельба #животные
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В Липецке у приюта для животных устроили стрельбу

Сотрудники последнего уверены, что «охотились» на них и питомцев.

В паблике приюта для животных «ТЕРРИТОРИЯ СПАСЕНИЯ» Липецк»появилось сообщение о том, что вчера на сотрудников и питомцев произошло нападение.

Судя по сообщению, которое изобилует комментариями очевидцев и сотрудников приюта, произошло это ближе к вечеру. Злоумышленники подъехали к приюту на автомобиле и сделали несколько выстрелов. Их спугнули криками о вызванной полиции.

Руководитель приюта Екатерина Бильбао, узнав о стрельбе, выехала к месту происшествия и увидела подходящий по описанию автомобиль. После преследования машина остановилась у дома №70/2 на улице Космонавтов. Из нее вышли трое мужчин, один из них держал в руках незачехленое оружие, и женщина. После того, как к дому подъехали сотрудники полиции, предполагаемые участники инцидента были задержаны.

- Я осталась у подъезда, пытаясь хоть как-то контролировать ситуацию по их передвижению, - рассказывает Екатерина Бильбао в социальной сети. - Полиция ехала вечность, как мне показалось, но наконец- то появились на горизонте, и стало чуть легче дышать. Рассказала им, все что видела, после следственных мероприятий была вычислена неблагополучная квартира, которую не открывали и полиция решили штурмовать квартиру. Сейчас подозреваемые задержаны, что будет дальше, мы не знаем…

Позже на месте инцидента, по словам сотрудников приюта было обнаружено восемь гильз от огнестрельного оружия.

фото  vk.com

37 2180
#стрельба #животные
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Комментарии (37)

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Негодуну

12 минут назад
Негодую, ты как,с кукушкой в ладах? Заведи щенка,вырасти,а потом вышвырни. Далее отследи,он,привыкший получать корм у тебя,не имеющий понятия о улице,как там выжить,найти еду и т.п. долго там протянет!?? Да хрена с два! Сгинет при мало мальском удобном случае-да ему подобные загрызут на раз,под машину угодит и т.д.ваиантов мульон. А по вашему что-то конкретное за порог псина,и,вуаля-матерый волчара,который плюсом ко всему начинает размножение с космической скоростью. Бездомные псины бездомны в хрензнаеткако поколении.
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Абракадабра

18 минут назад
По Станиславскому: "НЕ ВЕ-РЮ!!!"
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Абракадабра

19 минут назад
Да.... интересно....такой...как бы точнее выразиться...душещипательный текст что ли долго сочиняли? Читаешь...диву даёшься! Неправдоподобно-жуть! По ним стреляют,паника,сопли,слюни,какахи в штанах,а они так художественно...душевно,до мельчайших подробностей излагают! Кто что в какой момент думал,да кто что кому сказал...да,да,да..... Только реально в такой ситуации вы всё как в тумане помнить будете,не то чтобы вспомнить каждое слово по минутам. Особенно зацепило предложение с описанием того,как приютская жопоподтиралка (пардон,сотрудница!) лежала харей в снегу и думала о том,как она растапливает своим горячим дыханием снег.....Занавес. Дешёвый спектакль.Недопоэтично. Да и не правдоподобно.
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Негодую

30 минут назад
Елена, какая культура может быть, если дебилы понапокупают собак, а потом, наигравшись, вышвыривают на улицу, а они дичают, плодятся и на людей нормальных бросаются, которые прекрасно отдают отчёт себе и своим возможностям и не заводят "братьев меньших", чтобы выбрасывать потом.
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Негодую

33 минуты назад
"я 42 минуты назад на лицо уголовное преступление, стрельба в населённом пункте, оружие и автомобиль как орудия преступления однозначно нужно конфисковать! А здесь "смельчаки" шугающиеся от бродячих шенков и котят развонялись... Посмотрим ка вы вонять будете когда к вам на дачу приедут такие стрелки и начнут по вам шмалять за то что вы музыку включили, или дым от мангала в их сторону летит... Был уже недавно прецедент с 9 трупами..." Да успокойся ты уже, никто тут особо и не защищал стрелков. Огромные псы, бегающие стаями и бросающиеся на людей бесят, а ещё защитнички их. Любишь щеночков - забирай к себе всю эту свору, повторюсь, умник.
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Дополнение

36 минут назад
Елена, потому что такие люди не думают головой. Она им для алкогольной продукции нужна
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Елена

37 минут назад
Совершенно отсутствует воспитание культуры и отношения к «братьям меньшим» у таких субъектов. А государству конечно не до этого. Такие люди им наоборот нужны !
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Раиса

38 минут назад
А может дело все в том, что машина доехала до Космонавтов 70/2, практически до отделения полиции номер 2. Так кто эти товарищи? Может представители органов МВД? Потому и не находят состава преступления ни уголовного, ни административного?
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...

38 минут назад
ну*ну, особенно по синьке... быдло из молодожёнки перед шмарой рисовалось пили быдлопойло кулер и какую то рвань винную шмаре прикупили...
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ну*ну

48 минут назад
Сегодня собак расстреляют, а завтра людей, детей...Не так глянули, не то сказали, получайте пулю...
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