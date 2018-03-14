сегодня, 11:10
В Липецке у приюта для животных устроили стрельбу
Сотрудники последнего уверены, что «охотились» на них и питомцев.
В паблике приюта для животных «ТЕРРИТОРИЯ СПАСЕНИЯ» Липецк»появилось сообщение о том, что вчера на сотрудников и питомцев произошло нападение.
Судя по сообщению, которое изобилует комментариями очевидцев и сотрудников приюта, произошло это ближе к вечеру. Злоумышленники подъехали к приюту на автомобиле и сделали несколько выстрелов. Их спугнули криками о вызванной полиции.
Руководитель приюта Екатерина Бильбао, узнав о стрельбе, выехала к месту происшествия и увидела подходящий по описанию автомобиль. После преследования машина остановилась у дома №70/2 на улице Космонавтов. Из нее вышли трое мужчин, один из них держал в руках незачехленое оружие, и женщина. После того, как к дому подъехали сотрудники полиции, предполагаемые участники инцидента были задержаны.
- Я осталась у подъезда, пытаясь хоть как-то контролировать ситуацию по их передвижению, - рассказывает Екатерина Бильбао в социальной сети. - Полиция ехала вечность, как мне показалось, но наконец- то появились на горизонте, и стало чуть легче дышать. Рассказала им, все что видела, после следственных мероприятий была вычислена неблагополучная квартира, которую не открывали и полиция решили штурмовать квартиру. Сейчас подозреваемые задержаны, что будет дальше, мы не знаем…
Позже на месте инцидента, по словам сотрудников приюта было обнаружено восемь гильз от огнестрельного оружия.
фото vk.com
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