Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов
Общество
Подъездные погромы в Липецке продолжаются
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз опустится до –29
Погода в Липецке
В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи
Общество
160 дворников и 120 единиц техники чистят от снега улицы Липецка
Общество
Липецкие яблоки продают поштучно
Общество
За сутки в Липецкой области выпала месячная норма снега
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку
Происшествия
Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве
Происшествия
Происшествия
сегодня, 07:20
39-летний липчанин заложил арендованную «Шкоду»: ее нашли разукомплектованной

Нанесенный хозяину машины ущерб оценили в 547 тысяч рублей.

В Грязинском районе перед судом предстанет 39-летний липчанин, которого обвиняют в незаконном распоряжении вверенным ему автомобилем.

«Следствием установлено, что в июле 2023 года через сайт бесплатных объявлений обвиняемый арендовал автомобиль «Шкода Рапид» на условиях ежедневной оплаты и запрета на предоставление машины третьим лицам. Около полугода мужчина исправно платил деньги и добросовестно пользовался иномаркой. А в декабре 2023 года ему срочно потребовались 500 тысяч рублей. Взяв деньги в долг у знакомого, обвиняемый передал ему автомобиль в качестве гарантии возврата займа», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В начале февраля 2024 года владелец автомобиля обратился в полицию: арендатор отказывался предоставить машину для техосмотра. Когда «Шкоду» нашли, в ней уже отсутствовали двигатель, передний бампер, панель приборов, подушка безопасности и блок управления. Долг в полмиллиона липчанин не вернул, и его знакомый решил разукомплектовать машину и распродать по запчастям.

Ущерб владельца машины составил 547 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части третье статьи 160 УК РФ «Растрата в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
растрата
Комментарии (1)

Сначала новые
Александр Н.
56 минут назад
В наше время трудно кому то что то доверять,наживешь себе проблем.
