39-летний липчанин заложил арендованную «Шкоду»: ее нашли разукомплектованной

Нанесенный хозяину машины ущерб оценили в 547 тысяч рублей.

В Грязинском районе перед судом предстанет 39-летний липчанин, которого обвиняют в незаконном распоряжении вверенным ему автомобилем.«Следствием установлено, что в июле 2023 года через сайт бесплатных объявлений обвиняемый арендовал автомобиль «Шкода Рапид» на условиях ежедневной оплаты и запрета на предоставление машины третьим лицам. Около полугода мужчина исправно платил деньги и добросовестно пользовался иномаркой. А в декабре 2023 года ему срочно потребовались 500 тысяч рублей. Взяв деньги в долг у знакомого, обвиняемый передал ему автомобиль в качестве гарантии возврата займа», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В начале февраля 2024 года владелец автомобиля обратился в полицию: арендатор отказывался предоставить машину для техосмотра. Когда «Шкоду» нашли, в ней уже отсутствовали двигатель, передний бампер, панель приборов, подушка безопасности и блок управления. Долг в полмиллиона липчанин не вернул, и его знакомый решил разукомплектовать машину и распродать по запчастям.Ущерб владельца машины составил 547 тысяч рублей.Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части третье статьи 160 УК РФ «Растрата в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы.