Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
Вытащили всем миром – застрявшую фуру вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов
Общество
В небе над Липецкой областью сбили беспилотник
Происшествия
Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики
Общество
Скандинавский антициклон погостит в Липецкой области с сильными морозами
Погода в Липецке
Над Липецкой областью ракетная опасность
Происшествия
Читать все
Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов
Общество
За сутки в Липецкой области выпала месячная норма снега
Происшествия
В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи
Общество
160 дворников и 120 единиц техники чистят от снега улицы Липецка
Общество
Подъездные погромы в Липецке продолжаются
Происшествия
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку
Происшествия
В Косыревке на нескольких улицах временно отключат холодную воду
Общество
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Вольное посещение школы из-за морозов ввели в Лебедянском округе и там возможен дистант
Общество
Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве
Происшествия
Читать все
Происшествия
893
сегодня, 14:04
8

Подъездные погромы в Липецке продолжаются

На этот раз молодые люди, не скрывая лиц от камер наведались на улицу Свиридова.

В подъезде дома №1 улицы имени Героя России, трое юношей сорвали с электромагнитов в дверь, сломав механизм и разбили почтовые ящики.

photo_2026-01-31_17-44-48.jpg+2026-02-01-14.10.35.jpg

photo_2026-01-31_17-44-47.jpg+2026-02-01-14.10.35.jpg


Как сообщи в УМВД России по Липецкой области, по этому факту будет проведена проверка.

Этой зимой молодежь словно с цепи сорвалась — громят подъезды, ломают двери. 25 января разгромили подъезд на улице Терешковой,18, угрожали пенсионерке, закрывшей дверь тамбура. 27 декабря разнесли подъезд на улице Космонавтов, 96А. То же самое проделали 15-летние подростки в доме №22 на улице Опытной. Там же они сломали и лифт. Их поймали и родителям теперь придется оплатить ремонт.

В конце января по Липецку прокатилась волна порчи домофонов. Их не только просто ломают, как в домах  № 3/5 по улице Звездной и № 7/3 и 7/4 по Филипченко, но и расстреливают из пневматов, как в доме №3/4 по улице Звездной.
вандализм
хулиганство
2
1
4
0
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Светлана
7 минут назад
У этих подростков тоже почтовые ящики есть и двери в подъезде. Свои-то они не громят, берегут, наверное.
Ответить
Э
11 минут назад
Знают, что не будет наказания. Ну выпишут родятлам штраф, ну поставят их на учёт, а 100 проц они уже стоят на учёте. Поймают, они что-то промямлют и их отпустят - вот и всё. Знают, что их не посадят, вот и ведут себя так.
Ответить
Александр Н.
23 минуты назад
Желательно больше информации о наказание виновных озвучивать и показывать этих "героев", может остальные задумаются после того,как узнают в какую сумму для них или их родителей выливаются их подвиги.
Ответить
Ха
25 минут назад
А им ещё хотят разрешить в мороз не ходить в школу.
Ответить
...
35 минут назад
Наказывать надо и серьезно наказывать, а не предупреждением.
Ответить
Демография
36 минут назад
Повышаем демографию, а за детьми смотреть некому
Ответить
Бабка Первая
43 минуты назад
Непонятно, это проявление ненависти к жильцам домов или к себе, или к своим родителям?.. Ну, все погромщики не могут же быть полными дебилами. Или за это им платят большие деньги?
Ответить
Ак
47 минут назад
На малолетку бы отправили парочку и все бы прекратилось.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить