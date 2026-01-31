Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Происшествия
сегодня, 14:04
Подъездные погромы в Липецке продолжаются
На этот раз молодые люди, не скрывая лиц от камер наведались на улицу Свиридова.
Как сообщи в УМВД России по Липецкой области, по этому факту будет проведена проверка.
Этой зимой молодежь словно с цепи сорвалась — громят подъезды, ломают двери. 25 января разгромили подъезд на улице Терешковой,18, угрожали пенсионерке, закрывшей дверь тамбура. 27 декабря разнесли подъезд на улице Космонавтов, 96А. То же самое проделали 15-летние подростки в доме №22 на улице Опытной. Там же они сломали и лифт. Их поймали и родителям теперь придется оплатить ремонт.
В конце января по Липецку прокатилась волна порчи домофонов. Их не только просто ломают, как в домах № 3/5 по улице Звездной и № 7/3 и 7/4 по Филипченко, но и расстреливают из пневматов, как в доме №3/4 по улице Звездной.
