Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
Вытащили всем миром – застрявшую фуру вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Без тормозов. Жители улицы Меркулова жалуются на автомобиль, терроризирующий их по ночам
Общество
Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку
Происшествия
Шарлотта Голошубова – новая «звёздочка» липецкой борьбы
Спорт
Ракетная опасность миновала
Происшествия
Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве
Происшествия
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Над Липецкой областью ракетная опасность
Происшествия
И снова жёлтый
Происшествия
Вновь сирены и красный уровень
Происшествия
Красный отменён, желтый остался
Происшествия
Общество
210
17 минут назад

Липецкие яблоки продают поштучно

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов подорожал на 13 рублей 6 копеек.



Корзина дорогих продуктов поднялась в цене на 6 рублей 3 копейки.



Сильных изменений цен за последнюю неделю мы не заметили. Или скидки закончились, или, напротив, начались.

Начнем с того, что нас сильно удивило. В одном из магазинов мы увидели яблоки с ценником не за килограмм, а за четыре штуки — 199 рублей 99 копеек! Изучив этикетку, мы поняли, что вырастили яблоки в Лебедянском округе. Пока мы изучали цены в этом магазине, так и не увидели желающих купить четыре яблока почти за 200 рублей.

Справедливости ради надо добавить, что рядом лежали сезонные яблоки по 94 рубля 99 копеек за килограмм.



Если раньше покупатели возмущались, почему яблоки стоят дороже бананов, то теперь место бананов все увереннее занимают апельсины. Без копейки 100 рублей — за такую цену их можно найти сразу в нескольких магазинах.



Кстати, апельсины назвали самым подешевевшим фруктом за 2025 год!

Ранний картофель, появившийся на прилавках неделю назад, уже начал дешеветь.Цена уменьшилась на 10 рублей за килограмм, а для обладателей скидочной карты даже на 20 рублей, то есть его можно купить по 89 рублей 99 копеек.



На Центральном рынке картофель старого урожая, в среднем, продают по 50 рублей за килограмм. В магазинах самый дешевый мы нашли за 35 рублей 90 копеек. Год назад самый дешевый картофель в магазине стоил на 10 рублей дороже.

На Центральном рынке все больше овощей нового урожая. Но цены на них низкими никак не назовешь. Свежую капусту предлагают по 250 рублей за килограмм. И желающих набраться витаминов не так уж и мало. Это при том, что в магазине овощ старого урожая стоит почти в 10 раз дешевле.

цены
дороже/дешевле
0
0
1
0
2

