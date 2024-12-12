Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела

Нас ждут воспоминания о Сталинградской битве, концерт первоклассников и изменения движения трамваев.

Днём в Липецке от -19 до -21 градусов, при этом существенных осадков не ожидается.









- ул. Толстого, 40, 42, 44.













Отключение света

Под Липецком в лютый мороз останется без света село Ильино.









В работу трамваем №2 и №15 внесены изменения. В мэрии утверждают, что провели целый мониторинг, который подвиг изменить расписание движения вагонов.













83-летняя годовщина

В 12:40 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а) пройдёт исторический урок мужества «За Волгой для нас земли нет» (12+).









В 18:00 в большом зале Липецкой детской школы искусств №1 им. М.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) пройдёт трогательное мероприятие – концерт первоклассников (6+).









В районе улиц Агрономической, Боевой проезд и Совхозной планируют простроить двухсекционный 19-этажный жилой дом с подземной парковкой, но закон велит сначала провести общественные слушания.





Многоэтажку планируют возвести на земельных участках с кадастровыми номерами 48:20:0028405:1054, 48:20:0028405:1055, 48:20:0028405:64. С документацией можно ознакомиться на официальных сайтах администрации города и департамента градостроительства и архитектуры в разделах «Общественные обсуждения».













Лишь 13% липчан в опросе SuperJob рассказали, что работа для них является призванием и они получают удовольствие от процесса. 55% заявили, что рассматривают свою профессию только как источник дохода. Ради карьерного роста трудятся 28% земляков.









37% липчан хотели бы выделиться на фоне коллег, для них личный успех важнее командного, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Приоритет коллектива поддерживают больше половины, но все же далеко не все – 51%.









