Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
77
51 минуту назад
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Нас ждут воспоминания о Сталинградской битве, концерт первоклассников и изменения движения трамваев.
Днём в Липецке от -19 до -21 градусов, при этом существенных осадков не ожидается.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул.8 марта, 3:
- ул. Ворошилова, 11.
- ул. Толстого, 40, 42, 44.
Отключение света
С09:00 до 17:00 обесточат:
- Чаплыгинское шоссе, 2.
Под Липецком в лютый мороз останется без света село Ильино.
Пробки
Угодить в пробку в мороз должно быть особенно неприятно. Поэтому держите ссылку на приложение, которое может выручить.
Новое расписание трамваев
В работу трамваем №2 и №15 внесены изменения. В мэрии утверждают, что провели целый мониторинг, который подвиг изменить расписание движения вагонов.
С новым расписанием можно ознакомиться на сайте МБУ «ЛГТК».
83-летняя годовщина
В 12:40 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а) пройдёт исторический урок мужества «За Волгой для нас земли нет» (12+).
Сегодня отмечают 83 года со дня окончания Сталинградской битвы, одного из масштабных сражений Второй мировой войны. Но мероприятий в честь этого события немного: в большинстве культурных учреждений понедельник – выходной день и в этот график не укладывается патриотизм по расписанию. А в библиотеке на Липовской возможность для мероприятия есть.
Концерт первоклассников
В 18:00 в большом зале Липецкой детской школы искусств №1 им. М.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) пройдёт трогательное мероприятие – концерт первоклассников (6+).
Фото vk.com/dshi1lipetsk
Своё мастерство покажут учащиеся фортепианного отделения. И пусть умеют они пока немногое, старание и серьёзное отношение к делу гарантированы. К тому же для большинства этот концерт станет первым в жизни.
Проект 19-этажного дома
В районе улиц Агрономической, Боевой проезд и Совхозной планируют простроить двухсекционный 19-этажный жилой дом с подземной парковкой, но закон велит сначала провести общественные слушания.
Многоэтажку планируют возвести на земельных участках с кадастровыми номерами 48:20:0028405:1054, 48:20:0028405:1055, 48:20:0028405:64. С документацией можно ознакомиться на официальных сайтах администрации города и департамента градостроительства и архитектуры в разделах «Общественные обсуждения».
Работа любимая и нелюбимая
Лишь 13% липчан в опросе SuperJob рассказали, что работа для них является призванием и они получают удовольствие от процесса. 55% заявили, что рассматривают свою профессию только как источник дохода. Ради карьерного роста трудятся 28% земляков.
Трудятся по призванию чаще женщины: 17% против 8% у мужчин.
Для молодёжи до 35 лет карьерные перспективы практически столь же важны, как и доход – соответственно 43 и 46%. А вот среди людей старше 45 лет карьерные иллюзии сохраняют уже только 8%.
Личный успех важнее?
37% липчан хотели бы выделиться на фоне коллег, для них личный успех важнее командного, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Приоритет коллектива поддерживают больше половины, но все же далеко не все – 51%.
Любопытно, что 2 года назад личное выше общественного ставили на первое место 30% опрошенных, теперь уже на 7% больше. Социологи сервиса по поиску работы связывают это с усилением конкуренции на рынке труда.
– 2026 года станет годом конкуренции в компаниях, – прогнозируют в SuperJob, – Разрыв в доходах будет увеличиваться, зарплаты перестанут расти для всех подряд: теперь это будет происходить избирательно — в приоритете те, чья квалификация создает реальную ценность для бизнеса.
Пожалуй, в условиях сокращений и закрытий организаций шанс сохранить работу тоже будет у тех, кто представляет реальную ценность…
Дорогие липчане! Начался уже второй месяц года. Февраль подарит массу хлопот и массу новостей. Свежую информацию вы всегда сможете почерпнуть на GOROD48, как до этого привыкли многие годы. С нами вы не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
0
0
0
0
1
Комментарии