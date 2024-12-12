Все новости
Общество
77
51 минуту назад

Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела

Нас ждут воспоминания о Сталинградской битве, концерт первоклассников и изменения движения трамваев.

Лютый февраль

Днём в Липецке от -19 до -21 градусов, при этом существенных осадков не ожидается.

IMG_4232.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул.8 марта, 3:
- ул. Ворошилова, 11.
- ул. Толстого, 40, 42, 44.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

Отключение света

С09:00 до 17:00 обесточат:

- Чаплыгинское шоссе, 2.

Под Липецком в лютый мороз останется без света село Ильино.

IMG_3976.jpg

Пробки

Угодить в пробку в мороз должно быть особенно неприятно. Поэтому держите ссылку на приложение, которое может выручить.


Новое расписание трамваев

В работу трамваем №2 и №15 внесены изменения. В мэрии утверждают, что провели целый мониторинг, который подвиг изменить расписание движения вагонов.

bvjqtjlo2wy2k2vl58o7lqp7yo7h4bg7.jpg

С новым расписанием можно ознакомиться на сайте МБУ «ЛГТК».

83-летняя годовщина

В 12:40 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а) пройдёт исторический урок мужества «За Волгой для нас земли нет» (12+).

img1.jpg

Сегодня отмечают 83 года со дня окончания Сталинградской битвы, одного из масштабных сражений Второй мировой войны. Но мероприятий в честь этого события немного: в большинстве культурных учреждений понедельник – выходной день и в этот график не укладывается патриотизм по расписанию. А в библиотеке на Липовской возможность для мероприятия есть.

Концерт первоклассников

В 18:00 в большом зале Липецкой детской школы искусств №1 им. М.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) пройдёт трогательное мероприятие – концерт первоклассников (6+).

su3Org5DtKdvmkb-QtpsTZ8A98ZaDMBmc6Te3zCgjaaSW912cx_p_aiMTCMM2svxV8rBfHB_fb1LAvH0hQyRgm2k.jpg

Фото vk.com/dshi1lipetsk

Своё мастерство покажут учащиеся фортепианного отделения. И пусть умеют они пока немногое, старание и серьёзное отношение к делу гарантированы. К тому же для большинства этот концерт станет первым в жизни.

Проект 19-этажного дома

В районе улиц Агрономической, Боевой проезд и Совхозной планируют простроить двухсекционный 19-этажный жилой дом с подземной парковкой, но закон велит сначала провести общественные слушания.

Многоэтажку планируют возвести на земельных участках с кадастровыми номерами 48:20:0028405:1054, 48:20:0028405:1055, 48:20:0028405:64. С документацией можно ознакомиться на официальных сайтах администрации города и департамента градостроительства и архитектуры в разделах «Общественные обсуждения».

ye0qvdop5f09cn6tskrf8mgdo7128sh4.jpg

Предложения и замечания принимаются до 12 февраля в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, или на электронный адрес: proekt@lipetskcity.ru.

Работа любимая и нелюбимая

Лишь 13% липчан в опросе SuperJob рассказали, что работа для них является призванием и они получают удовольствие от процесса. 55% заявили, что рассматривают свою профессию только как источник дохода. Ради карьерного роста трудятся 28% земляков.

_A10710812.jpg

Трудятся по призванию чаще женщины: 17% против 8% у мужчин.

Для молодёжи до 35 лет карьерные перспективы практически столь же важны, как и доход – соответственно 43 и 46%. А вот среди людей старше 45 лет карьерные иллюзии сохраняют уже только 8%.

Личный успех важнее?

37% липчан хотели бы выделиться на фоне коллег, для них личный успех важнее командного, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Приоритет коллектива поддерживают больше половины, но все же далеко не все – 51%.

DSC0502412.jpg

Любопытно, что 2 года назад личное выше общественного ставили на первое место 30% опрошенных, теперь уже на 7% больше. Социологи сервиса по поиску работы связывают это с усилением конкуренции на рынке труда.

– 2026 года станет годом конкуренции в компаниях, – прогнозируют в SuperJob, – Разрыв в доходах будет увеличиваться, зарплаты перестанут расти для всех подряд: теперь это будет происходить избирательно — в приоритете те, чья квалификация создает реальную ценность для бизнеса.

Пожалуй, в условиях сокращений и закрытий организаций шанс сохранить работу тоже будет у тех, кто представляет реальную ценность…

Дорогие липчане! Начался уже второй месяц года. Февраль подарит массу хлопот и массу новостей. Свежую информацию вы всегда сможете почерпнуть на GOROD48, как до этого привыкли многие годы. С нами вы не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!


