Общество
1147
сегодня, 13:48
15

В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи

Субботний снегопад причинил немало неудобств липчанам и различным службам, включая экстренные. Застрявшую на Соколе в снегу бригаду скорой помощи повез на вызов водитель, пытавшийся их вызволить. А мусоровоз сегодня не смог добраться до баков, увяз в сугробе.

В последний день января в Липецке выпала месячная норма осадков, сугробы достигают 40 сантиметров в высоту. Сегодня мороз и солнце, и липчане вышли на уборку города, помогая коммунальщикам. Но некоторые представители коммунальных служб из-за снега и еще не расчищенных внутридворовых проездов не всегда могут добраться, например, до мусорных площадок. Сегодня мусоровоз застрял в снегу на улице Неделина.

А в субботу творился и вовсе снежный ад. На Соколе в переулке Космическом, в снегу застряла машина скорой помощи, спешащая на вызов к больному. Ее попытался вытащить водитель «Нивы, но сломал прицепной «палец». Больной же ждать не мог, и тогда водитель посадил бригаду медиков в свою машину и повез их по нужному адресу.

Толкали скорую «всем миром» и на Суворова.
погода
снег
3
1
3
3
3

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Беда, конечно
19 минут назад
Но тут уж не до ворчания В каждом доме лопаты и скребки есть. Немножко если подкопать, дальше может, и проехал бы. Или да, сразу предложить довести бригаду. Все под богом ходим.
Ответить
А вот
29 минут назад
В Белоруссии на самих мусоровозах зимой закрепляют снежный отвал, чтобы они сами во дворах снег расчищали.
Ответить
Инна
30 минут назад
Микр.Взлетный в снежном плену,не машины не могут проехать,ни люди пройти нет вообще ни каких дорог,а если скорая кому то понадобится
Ответить
Михаил
22 минуты назад
Взлететь и сугробы перелететь никак не получится?
Ответить
Татьяна
39 минут назад
Этот снегопад опять показал, что администрация совершенно не готова к таким ситуациям. Вчера отменяли рейсы с автостанции Сокол. У диспетчеров полное невладение информацией. Телефоны не отвечают.. У кого то дети не могли уехать, кому то на работу. Где штаб по чрезвычайным ситуациям? Можно же было организовать дежурный рейс. Пустить автобусы по другой стороне, через Сселки. На улице метель. Людей просто бросили на произвол судьбы в мороз и снегопад.
Ответить
дед
42 минуты назад
Помню как продвинутые водятлы ныли и причитали, что УАЗ буханка это не машина, что там нет подогревов, тач-скрин, и прочей дичи. Ну-ну...
Ответить
Доцент
45 минут назад
Где дворники управляющих компаний? Отдыхают? А завтра придут и будут фотографировать дворы, очищенные жителями, и отправлять в управляшки фото в качестве отчётов о проделанной ими работе. Такое уже не первый раз.
Ответить
Мать-и-мачеха
46 минут назад
Огромное спасибо ВСЕМ неравнодушным! В нашем дворе по улице Ушинского вторые сутки полные дворы народу: чистим снег, помогаем выбраться застрявшим. Соседи вынесли термоса с чаем - весело, весело очистили весь двор!
Ответить
indesit
53 минуты назад
Кто там осенью ругал скорые-буханки?
Ответить
Бабка Первая
55 минут назад
Молодец водитель, что отвёз медиков к больному. Ну и не надо замалчивать, что за сутки выпала месячная норма осадков. За сутки месячная!!! Никакие коммунальщики не смогут немедленно справиться с таким объёмом.
Ответить
...
31 минуту назад
Коммунальщикам нужно начать работу, а жители помогут. А то иногда и коммунальщиков не видно . Кто кому должен помогать?
Ответить
Поэтому
сегодня, 14:04
Машины скорой помощи были полноприводными .
Ответить
Еще комментарии
