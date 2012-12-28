Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
1147
сегодня, 13:48
15
В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи
Субботний снегопад причинил немало неудобств липчанам и различным службам, включая экстренные. Застрявшую на Соколе в снегу бригаду скорой помощи повез на вызов водитель, пытавшийся их вызволить. А мусоровоз сегодня не смог добраться до баков, увяз в сугробе.
А в субботу творился и вовсе снежный ад. На Соколе в переулке Космическом, в снегу застряла машина скорой помощи, спешащая на вызов к больному. Ее попытался вытащить водитель «Нивы, но сломал прицепной «палец». Больной же ждать не мог, и тогда водитель посадил бригаду медиков в свою машину и повез их по нужному адресу.
Толкали скорую «всем миром» и на Суворова.
3
1
3
3
3
Комментарии (15)