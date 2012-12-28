В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи

Субботний снегопад причинил немало неудобств липчанам и различным службам, включая экстренные. Застрявшую на Соколе в снегу бригаду скорой помощи повез на вызов водитель, пытавшийся их вызволить. А мусоровоз сегодня не смог добраться до баков, увяз в сугробе.

В последний день января в Липецке выпала месячная норма осадков, сугробы достигают 40 сантиметров в высоту. Сегодня мороз и солнце, и липчане вышли на уборку города, помогая коммунальщикам. Но некоторые представители коммунальных служб из-за снега и еще не расчищенных внутридворовых проездов не всегда могут добраться, например, до мусорных площадок. Сегодня мусоровоз застрял в снегу на улице Неделина.А в субботу творился и вовсе снежный ад. На Соколе в переулке Космическом, в снегу застряла машина скорой помощи, спешащая на вызов к больному. Ее попытался вытащить водитель «Нивы, но сломал прицепной «палец». Больной же ждать не мог, и тогда водитель посадил бригаду медиков в свою машину и повез их по нужному адресу.Толкали скорую «всем миром» и на Суворова.