Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
361
37 минут назад
1
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 2 февраля без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
2 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 2 по Чаплыгинскому шоссе, в селе Ильино.
1
0
0
0
0
Комментарии (1)