На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 2 февраля без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 3 на улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, №№ 40, 42, 44 по улице Толстого.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.2 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 2 по Чаплыгинскому шоссе, в селе Ильино.