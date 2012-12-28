Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
За сутки в Липецкой области выпала месячная норма снега
Но до рекорда Липецкой области далеко.
На липецкие сугробы далеко не рекордные. По данным СМИ, самые высокие сугробы в центральной России – в Нижнем Новгороде – 64 см, Москве – 58 см, Иваново и Туле – 57 см.
По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области, на региональных трассах задействовано более 200 единиц специальной техники для поддержания проезда. В круглосуточном режиме работают пескоразбрасыватели, тракторы, грейдеры и погрузчики. Дорожные службы непрерывно, уже более суток, проводят обработку противогололёдными материалами и расчистку проезжей части.
Междугороднее автобусное сообщение в настоящее время сохраняется по всем направлениям. При этом перевозчики предупреждают пассажиров о возможных задержках в движении и приносят извинения за доставленные неудобства, прося отнестись к ситуации с пониманием.
Фото: t.me/dor_trans48
