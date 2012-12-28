Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
Вытащили всем миром – застрявшую фуру вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
Общество
Без тормозов. Жители улицы Меркулова жалуются на автомобиль, терроризирующий их по ночам
Общество
Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики
Общество
Читать все
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов
Общество
За сутки в Липецкой области выпала месячная норма снега
Происшествия
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку
Происшествия
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Ракетная опасность миновала
Происшествия
В Косыревке на нескольких улицах временно отключат холодную воду
Общество
Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве
Происшествия
Над Липецкой областью ракетная опасность
Происшествия
И снова жёлтый
Происшествия
Читать все
Происшествия
1038
сегодня, 10:34
7

За сутки в Липецкой области выпала месячная норма снега

Но до рекорда Липецкой области далеко. 

За последние 24 часа на территории Липецкой области выпало количество осадков, соответствующее месячной норме. Наибольший объём осадков зафиксирован в северной части региона, где уровень достиг 40 миллиметров при климатической норме в 30 миллиметров.

На липецкие сугробы далеко не рекордные. По данным СМИ, самые высокие сугробы в центральной России – в Нижнем Новгороде – 64 см, Москве – 58 см, Иваново и Туле – 57 см.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области, на региональных трассах задействовано более 200 единиц специальной техники для поддержания проезда. В круглосуточном режиме работают пескоразбрасыватели, тракторы, грейдеры и погрузчики. Дорожные службы непрерывно, уже более суток, проводят обработку противогололёдными материалами и расчистку проезжей части.

Междугороднее автобусное сообщение в настоящее время сохраняется по всем направлениям. При этом перевозчики предупреждают пассажиров о возможных задержках в движении и приносят извинения за доставленные неудобства, прося отнестись к ситуации с пониманием.

Фото: t.me/dor_trans48
погода
снег
1
2
0
3
5

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
36 минут назад
Снег - это хорошо и естественно.
Ответить
Николай
55 минут назад
Снег чистят дворники и техника только в воображении нашего руководства. Чистят только трассу.
Ответить
Неа
31 минуту назад
Трасса тоже плохо чищена
Ответить
Виктория
58 минут назад
Где снегоуборочные машины , которые были готовы к обильному снегопаду ?
Ответить
Следователь
сегодня, 11:01
Коммунальная служба явно не справляется. Снег шёл только один день. Это стало проблемой. А что если снег будет идти неделю.?
Ответить
Петрович
сегодня, 10:57
Рекорда по выпавшему снегу нет, но по плохой уборке снега в городе точно рекордсмены. По двору не пройти, ни техника, ни дворники во дворах и не появлялись.
Ответить
артист
сегодня, 10:47
Расчистите пожалуйста мусорные площадки.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить