За сутки в Липецкой области выпала месячная норма снега

Но до рекорда Липецкой области далеко.

За последние 24 часа на территории Липецкой области выпало количество осадков, соответствующее месячной норме. Наибольший объём осадков зафиксирован в северной части региона, где уровень достиг 40 миллиметров при климатической норме в 30 миллиметров.На липецкие сугробы далеко не рекордные. По данным СМИ, самые высокие сугробы в центральной России – в Нижнем Новгороде – 64 см, Москве – 58 см, Иваново и Туле – 57 см.По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области, на региональных трассах задействовано более 200 единиц специальной техники для поддержания проезда. В круглосуточном режиме работают пескоразбрасыватели, тракторы, грейдеры и погрузчики. Дорожные службы непрерывно, уже более суток, проводят обработку противогололёдными материалами и расчистку проезжей части.Междугороднее автобусное сообщение в настоящее время сохраняется по всем направлениям. При этом перевозчики предупреждают пассажиров о возможных задержках в движении и приносят извинения за доставленные неудобства, прося отнестись к ситуации с пониманием.