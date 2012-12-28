Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве

В Добровском и Лебедянском районах правоохранители пресекли деятельность по созданию и хранению оружия. В отношении двух местных жителей возбуждены уголовные дела.

Оперативники уголовного розыска Добровского отдела полиции обнаружили у 35-летнего жителя района компоненты оружия. В ходе проверки оперативных данных по месту его проживания были изъяты металлический ствол, ударно-спусковой механизм и банка с 65 патронами. Специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области подтвердили, что изъятое устройство является пригодным для стрельбы и классифицируется как самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие.На основании этого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования установлено, что подозреваемый самостоятельно изготовил оружие для забоя скота. Это послужило основанием для возбуждения дополнительного уголовного дела по части 1 статьи 223 УК РФ.За аналогичное деяние задержан 48-летний житель соседнего Лебедянского района. Он подозревается в незаконном хранении дома самодельного пистолета, который также признан экспертами гладкоствольным огнестрельным оружием.Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.