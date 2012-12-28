Все новости
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку
Происшествия
Шарлотта Голошубова – новая «звёздочка» липецкой борьбы
Спорт
Ракетная опасность миновала
Происшествия
Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве
Происшествия
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Над Липецкой областью ракетная опасность
Происшествия
И снова жёлтый
Происшествия
Вновь сирены и красный уровень
Происшествия
Красный отменён, желтый остался
Происшествия
Происшествия
527
сегодня, 09:02

Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве

В Добровском и Лебедянском районах правоохранители пресекли деятельность по созданию и хранению оружия. В отношении двух местных жителей возбуждены уголовные дела.

Оперативники уголовного розыска Добровского отдела полиции обнаружили у 35-летнего жителя района компоненты оружия. В ходе проверки оперативных данных по месту его проживания были изъяты металлический ствол, ударно-спусковой механизм и банка с 65 патронами. Специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области подтвердили, что изъятое устройство является пригодным для стрельбы и классифицируется как самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие.

На основании этого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый самостоятельно изготовил оружие для забоя скота. Это послужило основанием для возбуждения дополнительного уголовного дела по части 1 статьи 223 УК РФ.

За аналогичное деяние задержан 48-летний житель соседнего Лебедянского района. Он подозревается в незаконном хранении дома самодельного пистолета, который также признан экспертами гладкоствольным огнестрельным оружием.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фото УМВД России по Липецкой области
