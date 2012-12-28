Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
сегодня, 09:02
Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве
В Добровском и Лебедянском районах правоохранители пресекли деятельность по созданию и хранению оружия. В отношении двух местных жителей возбуждены уголовные дела.
На основании этого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ.
В ходе расследования установлено, что подозреваемый самостоятельно изготовил оружие для забоя скота. Это послужило основанием для возбуждения дополнительного уголовного дела по части 1 статьи 223 УК РФ.
За аналогичное деяние задержан 48-летний житель соседнего Лебедянского района. Он подозревается в незаконном хранении дома самодельного пистолета, который также признан экспертами гладкоствольным огнестрельным оружием.
Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Фото УМВД России по Липецкой области
