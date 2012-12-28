В Липецкой области ночью мороз опустится до –29

В регионе продолжаются дни аномально холодной погоды на 12-18 градусов ниже обычного.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на юго-восточной периферии Скандинавского антициклона – будет преимущественно без осадков, установится аномально холодная погода.Среднесуточные температуры составят 20-25 градусов мороза, что на 13-18 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -24 до -29, днем – от -18 до -23 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -26 до -28 градусов, днем – от -19 до -21 градусов.День 2 февраля стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 33 градусов мороза.