Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
499
53 минуты назад
12
160 дворников и 120 единиц техники чистят от снега улицы Липецка
Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил о продолжении работ по уборке снега в городе после обильных осадков и попросил липчан убрать автомобили, мешающие уборке.
В своём обращении градоначальник также обратился к автомобилистам с просьбой помочь в проведении работ.
«Прошу, по возможности, убирать автомобили с обочин и внутридворовых проездов — это действительно помогает технике быстрее и качественнее справляться с работой», — отметил Роман Ченцов.
Также мэр поблагодарил неравнодушных липчан которые с лопатами вышли помогать дворникам.
Фото t.me/roman_chentsov
1
0
0
3
3
Комментарии (12)