Общество
499
53 минуты назад
12

160 дворников и 120 единиц техники чистят от снега улицы Липецка

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил о продолжении работ по уборке снега в городе после обильных осадков и попросил липчан убрать автомобили, мешающие уборке.

Для оперативной очистки улиц и дворов задействовано 120 единиц спецтехники, а также более 160 дворников, работающих в усиленном режиме. Управляющие компании с раннего утра занимаются очисткой придомовых территорий, тротуаров и проездов.

В своём обращении градоначальник также обратился к автомобилистам с просьбой помочь в проведении работ.

«Прошу, по возможности, убирать автомобили с обочин и внутридворовых проездов — это действительно помогает технике быстрее и качественнее справляться с работой», — отметил Роман Ченцов.

Также мэр поблагодарил неравнодушных липчан которые с лопатами вышли помогать дворникам.

photo_2026-02-01_14-01-59.jpg

Фото t.me/roman_chentsov
снег
уборка города
1
0
0
3
3

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
М
2 минуты назад
Ехал от военного городка до сырского рудника не увидел ни одного дворника и техники тоже.у подьездов и парковочные места сам чистил.
Ответить
Да
3 минуты назад
Кто пояснит, как это дворники работают в усиленном режиме? А как в не усиленном режиме? К механизмам как то эта формулировка подходит, а к людям? Можно работать без выходных или с удлиненном рабочем дне ( в этом случае производительность труда упадет, человек же устает)…
Ответить
S
5 минут назад
На Свиридова и конь не валялся.
Ответить
Человек.
10 минут назад
Платить нужно нормально людям,тогда и в дворники пойдут,а лучше как в СССР,квартиру давать через лет 5,вот тогда будет ну очень хорошо и справедливо!
Ответить
Вообще то
1 минуту назад
В мои студенческие годы (середина 70-х гг) студенты подрабатывали дворниками, а сейчас такое есть?
Ответить
Сельский кулак
10 минут назад
У меня двор 20 метров в длину и ширина 4.Второй день умахиваю и то не могу справится.Не лентяй.Ветер и мороз .А убиваться не охота,возраст.Всем здоровья и успехов.
Ответить
Что за бред
21 минуту назад
Сами, и только сами чистили вчера, сегодня. Не УК Умный дом во дворах. У них не только лопаты, людей нет на это. Шутка ли 50 домов от Бунина до 8 Марта. Дворник просто разорваться не сможет. Администрация, проверьте количество дворников!
Ответить
Жека
28 минут назад
У управляющих компаний по одному дворнику,какой может быть усиленный режим???
Ответить
Сырский Рудник
33 минуты назад
порядок наведите, не пройти не проехать везде
Ответить
Садовод
36 минут назад
Пора перестать называть эту профессию - дворник. Дворник - это человек, который содержит в порядке двор. ОДИН двор! У нас же сейчас на одного рабочего с лопатой по нескольку дворов. Оптимизация! Где уж ему престарелому весь снег перелопатить? Надо эту профессию называть полурайонник, поскольку он один пытается убирать половину района, например №24. УК обирает, а он один убирает
Ответить
Терешковой 30
38 минут назад
Особенно наши дворники "работали в усиленном режиме". Только благодаря жителям расчищена территория. А дворники покрутились 1-1,5 часа и ушли. Все расчищено до них . Спасибо УК за "усиленную работу".
Ответить
Центр
15 минут назад
Вы хоть их видели, мы так не припомним.
Ответить
