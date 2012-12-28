Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
сегодня, 10:45
Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов
Но дошкольные и образовательные учреждения закрываться не будут.
Мэр подчеркнул, что в такой период важно в первую очередь думать о безопасности и здоровье детей. Все городские школы и детские сады будут работать в штатном режиме, однако окончательное решение о посещении образовательных учреждений остаётся за родителями.
«Если вы сочтёте нужным оставить ребёнка дома из-за погодных условий – это допустимо. Главное, предупредите педагогов о том, что вашего ребенка не будет. А они в свою очередь проинформируют вас о материале, пройденном на уроках, а также о домашнем задании по предметам», — отметил Роман Ченцов.
Ранее мэр второго по величине города региона — Ельца объявил о двухдневном, переводе школьников на дистанционное обучение из-за морозов по желанию родителей.
