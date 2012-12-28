Все новости
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
Вытащили всем миром – застрявшую фуру вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
Общество
Без тормозов. Жители улицы Меркулова жалуются на автомобиль, терроризирующий их по ночам
Общество
Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов
Общество
За сутки в Липецкой области выпала месячная норма снега
Происшествия
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку
Происшествия
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Ракетная опасность миновала
Происшествия
В Косыревке на нескольких улицах временно отключат холодную воду
Общество
Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве
Происшествия
Над Липецкой областью ракетная опасность
Происшествия
И снова жёлтый
Происшествия
Общество
1150
сегодня, 10:45
8

Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов

Но дошкольные и образовательные учреждения закрываться не будут.

Глава администрации Липецка Роман Ченцов обратился к родителям в связи с прогнозом сильных морозов. По данным синоптиков, температура резко понизится в ночь с 1 на 2 февраля и во вторник ожидаются сильные морозы.

Мэр подчеркнул, что в такой период важно в первую очередь думать о безопасности и здоровье детей. Все городские школы и детские сады будут работать в штатном режиме, однако окончательное решение о посещении образовательных учреждений остаётся за родителями.

«Если вы сочтёте нужным оставить ребёнка дома из-за погодных условий – это допустимо. Главное, предупредите педагогов о том, что вашего ребенка не будет. А они в свою очередь проинформируют вас о материале, пройденном на уроках, а также о домашнем задании по предметам», — отметил Роман Ченцов.

Ранее мэр второго по величине города региона — Ельца объявил о двухдневном, переводе школьников на дистанционное обучение из-за морозов по желанию родителей.
школа
детский сад
1
1
0
9
0

Комментарии (8)

Сначала новые
Интересно
7 минут назад
А учащиеся колледжей это дети или как?
Ответить
-
29 минут назад
Перевалили ответственность на родителей вместо того, чтобы хорошо отапливать и организовать маршрутки без перебоев. Лучше бы родители выбирали учебники и программу.
Ответить
Не зря
34 минуты назад
Какие морозы?
Ответить
Мария
59 минут назад
Аномальный холод продержится до пятницы. В пятницу морозы начнут спадать.
Ответить
Ольга
сегодня, 11:04
Там вторник, среда еще холоднее, чем понедельник.
Ответить
Сантильяна
59 минут назад
Так, Вам в дальнейшем об этом и сообщат!
Ответить
Липецк
сегодня, 10:52
Теперь ждём решения от директоров школ. Думаем школы на эти дни уйдут на дистант. Это было бы правильное решение.
Ответить
Липецкая
54 минуты назад
Не уйдут, сделают , как обычно на усмотрение родителей
Ответить
