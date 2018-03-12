Общество

сегодня, 14:01

Чаплыгинец пойдет под суд за неуплату своему ребенку алиментов

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Мужчина задолжал сыну 42 тысячи рублей

Житель Чаплыгина, будучи обязанным по решению суда выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/4 части заработка, ежемесячно вплоть до его совершеннолетия, умышленно уклонялся от исполнения своей обязанности.

В результате задолженность по алиментам составила более 42 тысяч рублей.

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего прокурор направил материалы проверки по данному факту в орган дознания для решения вопроса о возбуждении в отношении неплательщика алиментов уголовного дела по ч.1 ст.157 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за законностью принимаемых в ходе его расследования процессуальных решений осуществляет прокуратура района.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года, сообщает прокуратура Липецкой области.
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Комментарии (6)

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ага

1 минуту назад
Алкаш , если твоя бывшая такая, то сочувствую, только почему мать одна должна ребенка поднимать, а ее бывший "папаша ребенка" новую бабу содержать и пьянствовать в кафе?
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Игорь

15 минут назад
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
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паша

32 минуты назад
дурак, отдал сына женщине. ну не срослось с женщиной - взял детей и продолжай жить, а он как баба повел себя - самую большую ответственность на женщину повесил так еще и финансово не хочет помогать. татуировку ему на лбу надо по решению суда сделать ***
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Алкаш

41 минуту назад
лена, Иди работай и учись содержать себя сама. А про чмошников, если себе такого выбрала, значит сама такая.
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Алкаш

43 минуты назад
А я бы на плакате написал: «Твои алименты нужны твоей бывшей на содержание нового хахаля и пьянки в кафе».
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лена

сегодня, 14:41
Тут бывший около 480 тысяч должен,и хрен че,не посадили,ничего,как с гуся вода,чмошники
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