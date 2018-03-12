Общество
сегодня, 14:01
Чаплыгинец пойдет под суд за неуплату своему ребенку алиментов
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Мужчина задолжал сыну 42 тысячи рублей
Житель Чаплыгина, будучи обязанным по решению суда выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/4 части заработка, ежемесячно вплоть до его совершеннолетия, умышленно уклонялся от исполнения своей обязанности.
В результате задолженность по алиментам составила более 42 тысяч рублей.
В рамках полномочий по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего прокурор направил материалы проверки по данному факту в орган дознания для решения вопроса о возбуждении в отношении неплательщика алиментов уголовного дела по ч.1 ст.157 УК РФ.
В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за законностью принимаемых в ходе его расследования процессуальных решений осуществляет прокуратура района.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года, сообщает прокуратура Липецкой области.
В результате задолженность по алиментам составила более 42 тысяч рублей.
В рамках полномочий по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего прокурор направил материалы проверки по данному факту в орган дознания для решения вопроса о возбуждении в отношении неплательщика алиментов уголовного дела по ч.1 ст.157 УК РФ.
В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за законностью принимаемых в ходе его расследования процессуальных решений осуществляет прокуратура района.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года, сообщает прокуратура Липецкой области.
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