Чаплыгинец пойдет под суд за неуплату своему ребенку алиментов

Мужчина задолжал сыну 42 тысячи рублей

Житель Чаплыгина, будучи обязанным по решению суда выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/4 части заработка, ежемесячно вплоть до его совершеннолетия, умышленно уклонялся от исполнения своей обязанности.



В результате задолженность по алиментам составила более 42 тысяч рублей.



В рамках полномочий по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего прокурор направил материалы проверки по данному факту в орган дознания для решения вопроса о возбуждении в отношении неплательщика алиментов уголовного дела по ч.1 ст.157 УК РФ.



В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за законностью принимаемых в ходе его расследования процессуальных решений осуществляет прокуратура района.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года, сообщает прокуратура Липецкой области.