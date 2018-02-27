Бюджетный миллиард на дорогах Липецка освоит муниципальное предприятие

Деньги получит старожил мэрии Алексей Востриков.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов поздравил руководителя МБУ "Управление благоустройства города Липецка" Алексея Вострикова с тем, что его предприятие выиграло все три лота по масштабному ремонту дорог.



- Уже подумали, кого будете брать на субподряд? - обратился глава города к одному из старейших муниципальных служащих.



В ответ Алексей Востриков только лукаво улыбнулся.



Очевидно, победа этого муниципального предприятия в конкурсе, призом в котором будет миллиард рублей, полученных из бюджетов разных уровней на реконструкцию дорог областного центра, была предрешена изначально. Основанием так считать может быть тот факт, что Алексей Востриков забрал в январе этого года на баланс предприятия, которое возглавляет, всю технику и асфальтобетонный завод, ранее принадлежавшие другой организации - МКУ "РСДП". Как будто специально готовился к освоению гигантской суммы на реализации грандиозного проекта.

