Общество

вчера, 15:41

Бюджетный миллиард на дорогах Липецка освоит муниципальное предприятие

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#Благоустройство
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Бюджетный миллиард на дорогах Липецка освоит муниципальное предприятие

Деньги получит старожил мэрии Алексей Востриков.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов поздравил руководителя МБУ "Управление благоустройства города Липецка" Алексея Вострикова с тем, что его предприятие выиграло все три лота по масштабному ремонту дорог. 

- Уже подумали, кого будете брать на субподряд? - обратился глава города к одному из старейших муниципальных служащих.

В ответ Алексей Востриков только лукаво улыбнулся.

Очевидно, победа этого муниципального предприятия в конкурсе, призом в котором будет миллиард рублей, полученных из бюджетов разных уровней на реконструкцию дорог областного центра, была предрешена изначально. Основанием так считать может быть тот факт, что Алексей Востриков забрал в январе этого года на баланс предприятия, которое возглавляет, всю технику и асфальтобетонный завод, ранее принадлежавшие другой организации - МКУ "РСДП". Как будто специально готовился к освоению гигантской суммы на реализации грандиозного проекта.
32 2316
#Благоустройство
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Комментарии (32)

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МУП МУП МУП

вчера, 23:07
МУП МУП МУП ! МУП МУП МУП ! Ура МУП МУП МУП !)))
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Неавтофанат

вчера, 22:33
Востриков до сих пор в носу ковыряет, вместо того чтобы лед с дорог и тротуаров рубить. Не хочет копеечными работами заниматься. По ТВ показывали Донецк, под артиллерийским обстрелом тротуары дочиста выметают, сугробы аккуратные! Раз футболисты не приедут, значит и летом подметать и поливать дороги не будут? Они же дороги нам будут строить, некогда им.
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Неавтофанат

вчера, 22:21
Некуда эти деньги проткнуть! Все разбитые дороги должны за свой счёт ремонтировать подрядчики-бракоделы.
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потребитель

вчера, 22:12
опять из гамна налепят чтоль ??? все дороги убиты, то яма, то канава, это так надо постараться, чтоб ни одной хорошей не было ...
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WAX

вчера, 21:50
Ска осваивают осваивают а дорог нет,может послать всех этих подрядчиков и нанять из за бугра будет дешевле и качественнее,хотя с ними деньги сложнее пилить.
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Сссу-5

вчера, 21:33
А , где же Мыша Захаров?
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ЗлойБот

вчера, 20:57
Хорошо что тендер выиграли липецкие чиновники. Когда навальник со своими прыщавыми адептами придет к власти, спросит за каждую копейку.
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Ара Вай

вчера, 20:50
Вай Вай Вай -Вай Вай ВАй искаканиц ВАЙ
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Мко.Арут.Самвел Азат

вчера, 19:45
А нам что делать? как дальше жить,
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Милиард призрак

вчера, 19:34
Этот милиард будет разбивать подвески автолюбителей плательщиков транспортного налога
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