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вчера, 17:44

В январе в Липецкой области заметно выросло производство медикаментов и одежды

3 896
#промышленность #статистика
В январе в Липецкой области заметно выросло производство медикаментов и одежды

Промышленное производство в Липецкой области в январе выросло по сравнению с прошлогодним на 1,1%. В целом по стране рост оказался заметнее — 2,9%.

Рост промышленного производства обеспечили преимущественно деятельность обрабатывающих производств, где индекс составил 101,1%. Так, в этой сфере в 2,6 раза по сравнению с прошлогодним выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 2,3 раза — производство одежды. На 22,9% увеличилось производство пищевых продуктов, на 61,4% - напитков, на 62,3% - производство кожи и изделий из нее, на 38,2% - изделий из дерева и пробки (кроме мебели), из соломки и материалов для плетения. Производство мебели выросло на 27%. Вместе с тем заметно упало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-39,6%), ряда машин и оборудования (не включенных в отдельные другие группировки) — на -53,7%. 

В сфере добычи полезных ископаемых рост за год составил 0,1%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха — на 0,6%, а вот в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений отмечалось падение — здесь индекс составил всего 94,6% по сравнению с январем прошлого года, сообщает Липецкстат. 

3 896
#промышленность #статистика

Комментарии (3)

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1

вчера, 23:06
В наследнике, суперские детские вещи, сшиты в Липецке. Молодцы. Мы покупали.
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вот эта статья

вчера, 22:21
о чём и зачем эти пустоблудные словесные высеры
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WAX

вчера, 21:20
Где одежду продают Липецких модельеров?
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