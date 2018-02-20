В январе в Липецкой области заметно выросло производство медикаментов и одежды

Промышленное производство в Липецкой области в январе выросло по сравнению с прошлогодним на 1,1%. В целом по стране рост оказался заметнее — 2,9%.

Рост промышленного производства обеспечили преимущественно деятельность обрабатывающих производств, где индекс составил 101,1%. Так, в этой сфере в 2,6 раза по сравнению с прошлогодним выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 2,3 раза — производство одежды. На 22,9% увеличилось производство пищевых продуктов, на 61,4% - напитков, на 62,3% - производство кожи и изделий из нее, на 38,2% - изделий из дерева и пробки (кроме мебели), из соломки и материалов для плетения. Производство мебели выросло на 27%. Вместе с тем заметно упало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-39,6%), ряда машин и оборудования (не включенных в отдельные другие группировки) — на -53,7%.

В сфере добычи полезных ископаемых рост за год составил 0,1%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха — на 0,6%, а вот в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений отмечалось падение — здесь индекс составил всего 94,6% по сравнению с январем прошлого года, сообщает Липецкстат.