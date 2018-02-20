Здоровье

вчера, 17:00

Пищеблок не причастен к заболеванию детей в 18-й школе

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#дети #отравление
Пищеблок не причастен к заболеванию детей в 18-й школе

Плохо себя почувствовали 8 учеников начальных классов.

Как сообщила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, в 18-й липецкой школе 15 февраля заболели 8 человек, детям диагностирована вирусная кишечная инфекция. Но госпитализация никому из малышей не потребовалась.

Источник инфекции на пищеблоке школы не нашли. Инфекция характеризуется широкой устойчивостью и передается контактно-бытовым путем, и ученики начальных классов могли заразиться как друг от друга, так и от любого носителя, который сам не болел.
16 1641
#дети #отравление

Комментарии (16)

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Просрочка дешевле, её и закупают

сегодня, 01:22
Конечно пищеблок не причастен, это всё просрочка из магазинов, про гниль которую нам здесь ежедневно пишут.
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Allah Limando

вчера, 23:10
блин, я думал они умрут
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Маша

вчера, 22:38
Кишечная инфекция и возникает путем попадания в организм грязной воды, плохо вымытых фруктов и овощей, испорченного мяса и рыбы. Мы тоже учимся в этой школе, и тоже ели вместе со всеми, и с нами тоже все хорошо. Но считаю, что не обязательно должны заразиться все, так как численность учеников большая, и количество мяса тоже, может быть один испорченный кусок, и попасть именно этим бедным деткам. Но у нас же в стране ничего не докажешь, везде рулят взятки))))
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ня знаю

вчера, 22:23
у меня дети учатся в другой школе, где еда привозная -тьфу, тьфу -едят конечно не все, но отравлений не было. Ну раз роспотребнадзор ни нашел в столовой источника инфекции - видимо он ушел домой) и больше не вернется) на сем и закрываем тему!
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Тоже мама

вчера, 22:06
Ну конечно. В столовой стирильность. А то что больной работник пищеблока, или плохо промытые приборы столовые могли этому поспособствовать ни кто в счёт не берет. Самое главное что курица, со вкусом рыбы были свежайшие . Ха ха
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Александр

вчера, 21:26
Мой сын учится в первом классе этой школы в этот день он ел вместе со всеми и ни чего . искать надо в другом месте
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28

вчера, 21:24
Я не в восторге от этой школы, но это реально инфекция. Сыновья заразили жену, она уж точно в школьном пищеблоке не питалась, а симптомы те же. Шведун показушник и муштровщик, все учителя от него убегают посреди учебного года, из-за этого качество образования очень низкое. Но в плане материальной базы все в порядке, это единственное, за что его стоит похвалить.
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Джегош

вчера, 21:15
Гость, что ж Сколько в людях желчи!!!Будьте Будьте добрее!Верьте людям,не клевещите!Помните,жизнь бумеранг,все возвращается.Поворам терпения.Деткам здоровья.
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жора

вчера, 19:57
какая вы мать если с вечера ерунду готовите чтобы завтра своего вместе с другими отравить какая вы мать если с вечера ерунду готовите чтобы завтра своего вместе с другими отравить,невменяемые
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гостья

вчера, 19:32
наготовят дома, а потом вчерашнее детям в школу ссобойку, они наугощают друг друга и тут появляются яжемать
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