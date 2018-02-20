Пищеблок не причастен к заболеванию детей в 18-й школе

Плохо себя почувствовали 8 учеников начальных классов.

Как сообщила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, в 18-й липецкой школе 15 февраля заболели 8 человек, детям диагностирована вирусная кишечная инфекция. Но госпитализация никому из малышей не потребовалась.



Источник инфекции на пищеблоке школы не нашли. Инфекция характеризуется широкой устойчивостью и передается контактно-бытовым путем, и ученики начальных классов могли заразиться как друг от друга, так и от любого носителя, который сам не болел.