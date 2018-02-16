Спорт

вчера, 16:37

Каратисты из Ельца и Грязей задали жару в соседнем регионе (ФОТО)

1 799
#Всестилевое каратэ #каратэ
1
Каратисты из Ельца и Грязей задали жару в соседнем регионе (ФОТО)

Наши земляки завоевали 26 медалей.

Кубок Воронежской области по всестилевому каратэ в Россоши, посвященный памяти местного тренера Александра Мыльникова, завершился триумфом бойцов из нашего региона.

Спортсмены Ельца завоевали 9 «золотых», 6 «серебряных» и 4 «бронзовые» награды. Сборная Грязей добавила к ним 4 награды высшей пробы и 3 «серебра». Получается 26 медалей на всех!

И это притом, что в соревнованиях принимали участие почти полторы сотни спортсменов из Воронежа, Россоши, Новохаперска, Кантемировки.

image.png

Руководитель федерации всестилевого каратэ Липецкой области Владимир Бедоян заявил GOROD48, что не припомнит такого «урожайного» турнира для наших земляков.

IMG_2822-15-02-18-01-15.JPG

Первые места заняли: Андрей Козлов, Рустам Ролдугин , Валерия Истомина, Ярослав Шальнев, Вероника Лукина, Иван  Гордеев, Артем  Дмитриенко, Антон Трубицын, Виктория Гнездилова, Егор Шапошников, Артем Глазков, Полина  Гулина, Кирилл Кобзарь.
 
Вторые места: Николай  Черемуш , Олег  Зенин, Лера  Родина, Татьяна Попова, Виктория Анохова, Анна Стрелина, Дмитрий Кунов, Константин Рубцов, Дарья  Шушинцева.

Третьи места: Андрей Мелихов, Виктория  Горячева, Степан Шевченко, Ульяна Ананьева.

Тренеры, подготовившие победителей :  Армен Акопян, Евгений Бейк, Юрий Фомин, Андрей Козлов.

1 799
#Всестилевое каратэ #каратэ
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лена Тираспольская

сегодня, 00:43
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://blagodelo.info
ответить

Еще в рубрике

Шалин не допрыгнул, зато Коробкина завоевала вторую медаль чемпионата России
#Легкая атлетика #Елена Коробкина
2
Шалин не допрыгнул, зато Коробкина завоевала вторую медаль чемпионата России

14.02.2018 23:08

Спорт
Чтобы поехать на первенство мира, елецкий самбист «уложил восьмерых»
#Самбо #"Локомотив" #Агафонов
Чтобы поехать на первенство мира, елецкий самбист «уложил восьмерых»

14.02.2018 13:42

Спорт
Роман Войдель: «Почему бы «Металлургу» не выйти в ФНЛ?»
#Роман Войдель #возвращение. "Металлург"
5
Роман Войдель: «Почему бы «Металлургу» не выйти в ФНЛ?»

14.02.2018 03:12

Спорт
Несколько десятков юных бойцов сделали первый шаг в большой спорт (ФОТО)
#Рукопашный бой #"Динамо"
4
Несколько десятков юных бойцов сделали первый шаг в большой спорт (ФОТО)

14.02.2018 03:00

Спорт
«Липецк-Индезит» вытеснили из сильнейшей «тройки»
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
1
«Липецк-Индезит» вытеснили из сильнейшей «тройки»

14.02.2018 02:34

Спорт
У нас еще одна медаль чемпионата России по легкой атлетике: Яна Глотова добежала до «серебра»
#Легкая алтетика #Яна Глотова
У нас еще одна медаль чемпионата России по легкой атлетике: Яна Глотова добежала до «серебра»

14.02.2018 02:15

Спорт