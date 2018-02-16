Каратисты из Ельца и Грязей задали жару в соседнем регионе (ФОТО)

Наши земляки завоевали 26 медалей.

Кубок Воронежской области по всестилевому каратэ в Россоши, посвященный памяти местного тренера Александра Мыльникова, завершился триумфом бойцов из нашего региона.

Спортсмены Ельца завоевали 9 «золотых», 6 «серебряных» и 4 «бронзовые» награды. Сборная Грязей добавила к ним 4 награды высшей пробы и 3 «серебра». Получается 26 медалей на всех!

И это притом, что в соревнованиях принимали участие почти полторы сотни спортсменов из Воронежа, Россоши, Новохаперска, Кантемировки.







Руководитель федерации всестилевого каратэ Липецкой области Владимир Бедоян заявил GOROD48, что не припомнит такого «урожайного» турнира для наших земляков.







Первые места заняли: Андрей Козлов, Рустам Ролдугин , Валерия Истомина, Ярослав Шальнев, Вероника Лукина, Иван Гордеев, Артем Дмитриенко, Антон Трубицын, Виктория Гнездилова, Егор Шапошников, Артем Глазков, Полина Гулина, Кирилл Кобзарь.



Вторые места: Николай Черемуш , Олег Зенин, Лера Родина, Татьяна Попова, Виктория Анохова, Анна Стрелина, Дмитрий Кунов, Константин Рубцов, Дарья Шушинцева.



Третьи места: Андрей Мелихов, Виктория Горячева, Степан Шевченко, Ульяна Ананьева.



Тренеры, подготовившие победителей : Армен Акопян, Евгений Бейк, Юрий Фомин, Андрей Козлов.